Conad richiama i suoi cornetti, ecco i lotti da restituire

(Adnkronos) – La Conad richiama i suoi cornetti in diversi gusti e lo fa attraverso una nota ufficiale sul sito nella quale si invitano i clienti, qualora fossero in possesso delle confezioni interessate, a riportarle nei punti vendita. Il richiamo, spiega la società, arriva "a seguito di segnalazione di presenza materiale estraneo adeso alla superficie del prodotto". Conad informa quindi i clienti del richiamo dei seguenti lotti di produzione dei prodotti: – Cornetti albicocca 300g EAN 8003170046160 – Cornetti classici 240g EAN 8003170004153 – Cornetti con crema al cioccolato 300g EAN 8003170046177 – Cornetti con crema pasticcera 300g EAN 8003170021433 prodotto per Conad da: FBF S.P.A. "Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato", conclude la nota di Conad soc. coop. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata