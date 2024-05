Condizionatore, con questo sistema il risparmio è pazzesco | Puoi tenerlo acceso quanto vuoi: bollette dimezzate

Condizionatore, così puoi tenerlo sempre acceso: il sistema infallibile per risparmiare (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Così potrai usare il condizionatore senza spendere un salasso: il metodo definitivo.

Sebbene in molte zone d’Italia continui ininterrottamente a piovere, di fatto ormai l’estate è alle porte e, da un giorno all’altro, potrebbe esplodere il caldo. Se le previsioni rimangono queste, di fatto dobbiamo prepararci a una stagione intensa e molto calda come, d’altronde, è da diverso tempo: a causa dei cambi climatici e del surriscaldamento globale, infatti, le temperature si stanno alzando sempre di più.

Questo costringe tutti a correre ai ripari e, laddove possibile, a cercare rimedi e strategie per provare a sopravvivere a queste temperature tropicali. Oltre ai classici consigli di non uscire nelle ore clou, bere molto e rinfrescarsi appena possibile, un rimedio utile è quello di cercare di mantenere, almeno in casa, una temperatura accogliente, che consenta al corpo di ristabilire una temperatura corretta.

Lo strumento migliore per questo scopo è il condizionatore che, se usato con attenzione e senza esagerare, permette di rimuovere dall’ambiente domestico l’umidità in eccesso e di stabilire una temperatura che permetta di riposarsi e di rilassarsi profondamente. Un problema, però, è spesso quello del costo in bolletta: oggi vi sveliamo un trucco per usare il condizionatore senza alcuna paura delle conseguenze economiche.

Condizionatore, usalo senza problemi: il trucco magico

Un’azienda francese ha realizzato un dispositivo che, per rinfrescare gli ambienti, utilizza un sistema del tutto innovativo, che consuma molto meno rispetto ai condizionatori tradizionali e che risolve anche il problema del motore esterno, spesso poco apprezzato da chi desidera un impianto condizionante. Al momento il costo di questa tecnologia è ancora alto ma, secondo alcune stime, è possibile che nel giro di qualche anno l’azienda rientri dell’investimento e quindi riesca a proporre la propria tecnologia a costi inferiori.

L’azienda si chiama Caeli Energie: il prodotto che ha realizzato è privo dell’unità esterna e non utilizza alcun gas refrigerante che, si è scoperto, può rivelarsi dannoso per l’ambiente. Alla base di questi condizionatori innovativi c’è un sistema chiamato “refrigerazione adiabatica a punto di rugiada“, che sfrutta il principio secondo cu l’aria calda rilascia parte del proprio calore per l’evaporazione dell’acqua, scendendo quindi di temperatura.

Come funziona questo sistema

Mediante questa refrigerazione evaporativa, quindi, l’aria viene fatta evaporare e questo provoca il raffreddamento dell’aria nella stanza, tutto a fronte di un consumo di energia elettrica veramente esiguo rispetto ai classici sistemi condizionanti. In questi dispositivi, infatti, l’energia elettrica serve solo ed unicamente per convogliare l’aria verso il pannello evaporativo, per poi diffonderla filtrata e più fresca.

Questa soluzione, quindi, aiuta sia le tasche dei cittadini che l’ambiente poiché, oltre all’assenza di gas refrigeranti, per la produzione di questi dispositivi vengono usate molte componenti riciclabili o riciclate.