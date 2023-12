Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend di Natale 23 e 24 dicembre

Ormai siamo a Natale, questo fine settimana è sinonimo di eventi per eccellenza nella nostra Regione Lazio. Ecco cosa possiamo fare nel weekend di sabato 23 e domenica 24 dicembre nelle provincie e comuni del Lazio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Roma e in provincia:

Maratona Harry Potter al cinema Troisi di Roma, dal 23 al 27 dicembre con il costo del biglietto a 3 euro. Il cinema romano apre le sue porte a streghe e maghi di tutte le età per un magico Natale con Harry, Ermione e Ron e l'intera saga di Harry Potter accompagnata da tante sorprese magiche e cioccolatose.

Guidonia vi aspetta per il mercato ittico più grande d'Italia il "CAR Christmas Day", iniziativa che si propone l'obiettivo di sensibilizzare i consumatori sui prodotti ittici locali e sulle più famose ricette della tradizione romana. Durante la mattinata, oltre ai tanti operatori ittici coinvolti all'interno del Mercato all'Ingrosso, si svolgerà lo show cooking dello chef Marco Meschini che illustrerà le più tradizionali ricette della tradizione natalizia laziale.

Eventi a Rieti e provincia

Il 23 dicembre al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti alle 20.45: ci sarà lo spettacolo di parole e musica con la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, al quale parteciperanno I Pooh, Alex Britti, Simone Cristicchi e Amara, Stefano Di Battista, Clara, Vittoriana De Amicis, Stefano Fresi, Claudia Campagnola, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” L’Aquila e Piceno Pop Chorus, con testi originali di Paolo Logli e conduzione di Lorena Bianchetti. Info e biglietti su Ciaoticket e nell’ufficio del turismo “VisitRieti” .

Weekend a Latina e in provincia

Nino D'Angelo è pronto ad incantare il pubblico di Latina per il concerto di sabato 23 dicembre. Un grande tour che sta toccando i maggiori teatri italiani, che vedrà una scaletta e arrangiamenti più intini e adatti ai luoghi. Il cantante partenopeo eseguirà i suoi cavalli di battaglia degli anni '80 come 'Nu jeans e 'na maglietta', 'Pop corn e patatine', ma anche 'Senza giacca e cravatta' e 'Jesce sole', ma anche i brani del suo ultimo e fortunato album 'Il Poeta che non sa parlare', finalista al Premio Tenco. Appuntamento al Teatro D'Annunzio di Latina. Biglietti sulla piattaforma Ticketone.it

Weekend a Frosinone e in provincia

Da non perdere a Frosinone, lo spettacolo teatrale itinerante ““Canto di Natale”, che partirà da Casa Barnekow (in questa occasione “Casa Scrooge”) il 21, 22 e 23 dicembre: brillantemente tratto dal racconto di Dickens e con protagonista Andrea Di Palma, lo spettacolo è realizzato dalla Scuola di Teatro Popolare di Anagni e vede in scena più di 20 attori, dislocati in tre diverse e particolari location. Gli orari delle repliche saranno: giovedì 21 e venerdì 22 ore 19:00 e 21:00, sabato 23 ore 18:30, 20:00, 21:30.

Weekend a Viterbo e in provincia

Torna il tanto atteso Concerto di Natale a Viterbo. L’appuntamento, promosso dall’associazione XXI Secolo, in programma, come di consueto, il 23 dicembre al Teatro Unione, è giunto quest’anno alla sua ventinovesima edizione. Un appuntamento particolarmente atteso, tanto da registrare ogni anno il tutto esaurito. Il concerto di Natale “Yellow Christmas” è organizzato dall’associazione XXI Secolo con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo, assessorato alla cultura e all’educazione, Fondazione Carivit, Ance Viterbo, Banca Lazio Nord – Credito cooperativo italiano.

