Tutti gli eventi del 31 Dicembre e 1 Gennaio 2024 a Roma e nel Lazio

Salutiamo il 2023 e diciamo benvenuto al 2024 con un ricco programma di eventi in piazza nei giorni dal 31 dicembre al 1° gennaio 2024. Ecco cosa ci offre Roma e le provincie del Lazio

Weekend a Roma e in provincia:

Grande attesa e grandi promesse per il Capodanno a Roma. Nella location del Circo Massimo si esibiranno moltissimi tra gli artisti più amati del panorama musicale. Il titolo di questa edizione sarà “Roma 2024. You are here” e tra i grandi artisti ci saranno Blanco, Lazza e Francesca Michielin. L’evento è organizzato dal Comune di Roma e RDS 100% Grandi Successi. Il concerto è gratuito. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Dopo la notte di festeggiamenti Roma si prepara alla consueta Parata di Capodanno. La manifestazione che ogni anno da oltre dieci anni coinvolge migliaia di artisti , danzatori e direttori di banda. La partenza è prevista dalle 15:30 in Piazza del Popolo per poi proseguire su Via del Corso, Via dei Condotti, Piazza di Spagna, via del Babuino per tornare poi a Piazza del Popolo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Eventi a Rieti e provincia:

Il Comune di Rieti ha annunciato gli ospiti del Capodanno in piazza per salutare il 2023 e aspettare l’arrivo del 2024. Il super ospite della serata sarà Mal, artista conosciutissimo e autore tra le altre della canzone “Furia cavallo del west”. A tenere le redini della serata saranno gli speaker e dj di RDS Rocca e Agrimano, e sul palco ci sarà anche la cantante reatina Monica Cherubini che porterà i suoi grandi successi. L’evento organizzato dal Comune di Rieti è curato da Sambuco eventi.

Nella serata del 1 gennaio, presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti di terrà il Concerto di Capodanno. L’evento musicale di Capodanno abbraccerà il meraviglioso genere del gospel, coinvolgendo il talento straordinario della DUKE G. J. C. O. (Gospel & Jazz Choir& Orchestra). Questo coro e orchestra, unisce la potenza e la passione del gospel con l’eleganza e l’improvvisazione del jazz, creando una performance coinvolgente e unica nel suo genere. Ad impreziosire la serata la cantante gospel di fama internazionale Nicole Thalìa. Nicole ha affascinato il pubblico in tutto il Mondo con la sua voce potente e vibrante che affonda le radici nel soul e nel gospel e si estende su 5 ottave.

Weekend a Latina e in provincia:

A Latina, appuntamento in Piazza del Popolo a partire dalle 21.30, con gli irresistibili ritmi della band Tuttifrutti. L’indomani, il Teatro Gabriele D’Annunzio ospiterà il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Latina. In programma brani dei più importanti compositori di musica classica. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Frosinone e in provincia:

Il 31 Dicembre capodanno in piazza con lo Show Party DANCE ALL NIGHT 90s a Monte S. Giovanni Campano in località La Lucca, Piazza Padre Pio. La festa inizierà alle ore 22,30. Ingresso gratuito. Si ballerà e si brinderà tutti insieme per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il sottofondo della musica dei mitici anni ’90! Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Un primo gennaio fuori dagli schemi per i più piccoli che a Fiuggi potranno festeggiare con i loro idoli della Disney, con i brani più famosi di Natale e dei Cartoon, per celebrare insieme i 100 anni dalla nascita di Walt Disney!

Weekend a Viterbo e in provincia:

Appuntamento davvero imperdibile quello che vi aspetta dalle ore 23, in Piazza Giuseppe Verdi a Viterbo: si terrà il Concerto di fine anno con Cristina D’Avena e i Gem Boy. Una serata all’insegna del divertimento e della musica per tutti.

© Riproduzione riservata