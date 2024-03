Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 9 e domenica 10 marzo

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di marzo 2024

Weekend a Roma e in provincia:

Primo grande appuntamento 2024 per Japan Days organizzati dal Mercatino Giapponese.

Saranno gli spazi dell’Atlantico Live ad ospitare per un week end intero l’evento più pop e colorato della capitale. Tanto shopping e un programma ricco di tantissime attività che offrirà al pubblico un mix unico di tradizione classica giapponese e cultura anime. Vi aspetta un’area di 100 espositori provenienti da tutta Italia. Laboratori e workshop laboratori per tutte le età sulle arti della tradizione come l’origami, la calligrafia, l’ikebana o la pittura zen, Spazio bimbi – Arcade game corner- Animazione tante le attività di svago pensate per tutte le età tra cui la pesca giapponese, le console di videogame vintage, trucca bimbi e intrattenimento in stile JPop e Kpop. Il programma e tutte le info sul sito del Mercatino Giapponese. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Torna nel cuore di Roma l’attesissimo evento dedicato a tutti i food lovers della tradizione per immergersi in due imperdibili weekend all’insegna del gusto in un viaggio tra gli incredibili sapori della cucina romana. Cacio&Pepe Festival a Eataly Roma Ostiense giunto alla quinta edizione, vi dà appuntamento per info e costi sul sito ufficiale di Eataly

Weekend a Frosinone e in provincia

Appuntamento con la Sagra della Crespella: rievocazione storica di usi e costumi tipici ciociari e crespelle gratis per tutti, a Santa Francesca di Veroli. Gli abitanti della frazione verolana si trasformeranno in ciociari dell’ottocento, riproponendo per quanti accorreranno scene di vita quotidiana dell’epoca. Domenica 10 marzo, info sul sito Ufficiale Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

A Cassino sabato 9 marzo dalle ore 18:00 sarà presentato al Palazzo della cultura il libro di Massimo Mangiapelo “Naufraghe – storie di donne che si sono salvate”, un’opera che celebra il coraggio e la resilienza delle donne di fronte alla violenza. L’autore, durante le sue peregrinazioni in giro per la penisola e tramite i social, ha avuto l’opportunità di ascoltare le toccanti storie di molte donne. Durante l’evento, incontreremo l’autore e ascolteremo direttamente da lui l’ispirazione dietro a queste storie toccanti.

Weekend a Latina e in provincia

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con “Favole di Gusto”, la manifestazione organizzata dal Comune di Gaeta e patrocinata dalla Camera di Commercio delle Province di Latina e Frosinone, condivisa con Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud, CNA Latina Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Consorzio MAM Memoria, Arte, Mare – Gaeta, in collaborazione con Pro Loco Gaeta, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e per l’Ospitalità Alberghiera “Angelo Celletti” di Formia e Associazione Provinciale Cuochi di Latina. sabato e domenica, dalle 17:00 alle 21:00, commercianti, mercanti, artisti ed esperti, con il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali e delle Associazioni culturali del territorio, si ritroveranno nel Borgo di Gaeta, tra Via Indipendenza e le piazzette adiacenti, con l’obiettivo di valorizzare l’intera filiera dell’enogastronomia locale tra storia, sapori e tradizioni.

Domenica a Priverno le eccellenze enogastronomiche privernati, la falia, realizzata con farina, acqua e lievito madre, dalla forma allungata e schiacciata e i broccoletti, coltivati nella Valle dell’Amaseno, conosciuti con il nome di “Spadoni”, diventano i grandi protagonisti di una delle feste più importanti della tradizione di Priverno, la Sagra Falia e Broccoletti che verrà celebrata domenica 10 marzo con un ricco calendario di eventi e manifestazioni. Info e programma sul sito Insieme Priverno

Weekend a Viterbo e in provincia

L’aria di Marzo a Vallerano (VT) si riempie di aromi irresistibili e di un’atmosfera calorosa, grazie alla terza edizione di “MARZO IN CANTINA“, un evento straordinario organizzato con passione e dedizione dall’Associazione Religiosa San Vittore Martire. Domenica 10 marzo preparatevi per un viaggio gastronomico che va dal cinghiale alla porchetta, passando per le prelibatezze della cucina tradizionale locale. I menù, curati con amore e maestria, rappresentano un inno alla cucina tradizionale, dove gli ingredienti freschi e locali diventano opere d’arte culinarie. Sono previste inoltre, passeggiate mattutine e le visite guidate organizzate dall’associazione Kalipè. Costi menù adulti 25,00 e bambini 12,00. Passeggiata 6,00 euro.

© Riproduzione riservata