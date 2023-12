Cosa fare a Roma e nel Lazio: weekend sabato 16 e domenica 17 dicembre

Con l’avvicinarsi del Natale, il fine settimana è sinonimo di eventi nella nostra Regione Lazio. Ecco cosa possiamo fare nel weekend di sabato 16 e domenica 17 dicembre nelle province e comuni del Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

A Roma presso il Museo delle Mura da sabato 16 dicembre apre al pubblico la mostra fotografica "Garbatella – Il cuore di un quartiere in 100 battiti di luce" che attraverso una serie di 42 fotografie e tre collage fotografici di Zhanna Stankovych raccontano le peculiarità del quartiere.

Babbo Natale vi aspetta a Tivoli fino al 6 gennaio 2024 per un evento natalizio adatto a tutta la famiglia: spettacoli, mercatini di natale, pista di pattinaggio, elfi, laboratori creativi e nevicate improvvise. Potrai incontrare Babbo Natale nella sua sala del trono, spedire la letterina all'ufficio postale, costruire giochi, assistere a spettacoli con Minnie e Topolino, prendere il trenino e visitare la città di Tivoli. Tutto il centro città di Tivoli, infatti, allestisce un vero e proprio Mercatino di Natale, con musiche, prodotti artigianali, articoli prettamente natalizi, per il vostro shopping. All'interno dei negozi, se presentate il biglietto d'ingresso e cercate il bollino riceverete sconti speciali.

Eventi a Rieti e provincia

Il 16 dicembre in piazza Cavour a Rieti alle 16:00 vi aspetta lo spettacolo del Teatro Potlach “La magica fiaba delle 4 stagioni”, mentre in contemporanea nello spazio eventi di Palazzo Dosi sarà possibile partecipare ai due laboratori di modellazione rose in tessuto e di patchwork. Per questi due appuntamenti gratuiti, essendoci un numero massimo di partecipanti, è necessario prenotare un posto all’indirizzo email [email protected].

Domenica 17 dicembre, trampolieri, fuoco e clown animeranno le vie del centro di Rieti a partire dalle ore 16:30, mentre in Piazza Mariano Vittori alle 18:00 torna in scena il Teatro Potlach con “Natale con Giotto”. In contemporanea, a partire dalle ore 16:00 nel quartiere di Campoloniano prenderà il via il concerto itinerante della Banda musicale di Rieti che raggiungerà il centro città.

Weekend a Latina e in provincia

Giunge alla quinta edizione la manifestazione Natale a Latina Scalo organizzata dalla rete di Associazioni "Cinema Enal – Insieme per Latina Scalo" presso la Casa di Quartiere Ex Cinema Enal. Dall'8 dicembre e fino al sei gennaio si terranno eventi per adulti e bambini: incontri, concerti, spettacoli, mostre, laboratori e molto altro ancora.

Non mancheranno nemmeno i tradizionali Mercatini di Natale dove si potranno trovare tante idee regalo realizzate da artigiani locali che saranno aperti tutte le domeniche dal 17 al 31 dicembre 2023 dalle 9:00 alle 13:00.

Weekend a Frosinone e in provincia

Cassino presenta “Sapori sotto l’albero Food and Wine Festival” , con ingresso gratuito. Un viaggio attraverso profumi, prelibatezze enogastronomiche e vino, oltre che l’occasione ideale per trovare il regalo perfetto per amici e familiari. Gli amanti del buon vino avranno l’opportunità di deliziare il proprio palato con degustazioni, accompagnate da informazioni dettagliate sulle caratteristiche di ciascun vino e gli abbinamenti gastronomici consigliati.

Il centro storico di Arpino si trasformerà in un paradiso per gli amanti del buon cibo e del divertimento con la nona edizione dell’evento del natale arpinate “Le cantine di Marco Agrippa” con gustosi piatti, street food, vino nelle cantine, musica dal vivo e street dj, mercatini di natale, prodotti tipici, artigianato e una sorpresa della tradizione. Più di 27 Cantine vi aspettano con i loro deliziosi cibi, accompagnati da buon vino, birre e bibite varie. Che siate appassionati di cucina tradizionale o alla ricerca di nuove esperienze gastronomiche, troverete sicuramente qualcosa di speciale per soddisfare i vostri palati.

Weekend a Viterbo e in provincia

A Viterbo il 16 dicembre dalle 16:30 alle 18:30, presso la Sala Gatti in via della Rimessa, è in programma lo showcooking “Il capodanno con la chiocciola con Maria Assunta Stacchiotti” che vedrà l’abbinamento del piatto realizzato con vini di aziende del territorio a cura di sommelier ed enogastronomi, mentre il 17 dicembre doppio appuntamento con il laboratorio per bambini “Addobbiamo il nostro Natale con la pratica del riutilizzo” dalle 15:30 alle 16:45 (seguito da merenda salutare per i partecipanti), mentre subito dopo, dalle 17:00 alle 19:00, si svolgerà lo showcooking “Facciamo festa con i legumi: fantasia di autunno” con Anna Cedrini di Poggio Nebbia. Eventi che contribuiscono ad animare il centro di Viterbo, accanto alle numerose iniziative di animazione cittadina, tra cui quelle del Christmas Village.

