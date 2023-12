Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 16 e domenica 17 dicembre ci presenta una regione soleggiata e con i primi fiocchi di neve. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo Roma e Lazio sabato 16 e domenica 17 dicembre: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 16 dicembre sarà caratterizzata da cielo prevalentemente soleggiato. Temperature minime di 4° mentre le massime si raggiungeranno nella mattinata intorno ai 11 gradi.

Domenica 17 dicembre, Roma nuvolosità di passaggio con momenti in cui il cielo sarà molto coperto. Le temperature in discesa con minime di 2 gradi ad inizio giornata e massime di 12 gradi nel pomeriggio.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sabato 16 dicembre a Rieti e nella sua provincia cieli sereni e poco nuvolosi senza che siano presenti precipitazioni. Le temperature minime si fermano a 0 gradi mentre le massime salgono a 4°. Domenica 17 dicembre, tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti ma il cielo resta tendenzialmente sereno soprattutto nelle prime ore del mattino. Temperature in leggera risalita con le massime che si fermano a 7 mentre le minime non superano i 0 gradi.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Tempo stabile a Frosinone e provincia dove le previsioni di sabato 16 mostrano cieli con nuvolosità di passaggio soprattutto nel mattino. Possibile qualche isolato rovescio, temperature comprese tra 3 e 7 gradi. Domenica 17 dicembre bel tempo con qualche nuvolosità di passaggio soprattutto nella prima parte della giornata. Temperature comprese tra 4 e 10 gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina e provincia sabato 16 giornata all’insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo soprattutto nella prima parte dove la temperatura sarà di 5° mentre nel pomeriggio si raggiungeranno i 10.

Ancora una giornata di sole quella di domenica 17 dicembre con cieli sereni e soleggiati. Le temperature minime restano stabili con 5 gradi mentre le massime sono in leggera risalita e si assestano intorno ai 12.

Meteo Roma e Lazio sabato 16 e domenica 17 dicembre: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 16 e domenica 17 dicembre cielo tendenzialmente stabile con qualche sporadica nube, soprattutto nella giornata di domenica con temperature con minime di 2 gradi e massime di 8°.

