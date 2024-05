Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 18 e domenica 19 maggio

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di maggio 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

Sabato 18 maggio torna a Roma la Notte dei Musei. Giunta alla sua quattordicesima edizione nella Capitale, la manifestazione, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, propone l’apertura straordinaria al pubblico in orario serale, dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00), degli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale. Per consultare il programma ecco il sito ufficiale.

Da venerdì 17 e fino a domenica 19 maggio, secondo appuntamento all’Eur per il Carbonara Day – Eur Laghetto. L’evento dedicato a tutti gli amanti ed appassionati della Carbonara, metterà alla prova cuochi e chef pronti a far assaggiare, oltre alla versione classica, altre due versioni: CARBONARA IMPERIALE – classica più tartufo nero e CARBONARA REALE – con carciofi. L’evento è inserito nella manifestazione “Festival della cucina romana”. Info sul programma completo nella pagina Facebook .

Ortidea torna all’Orto Botanico di Roma il 18 e 19 maggio 2024. Una esposizione di orchidee selvatiche, rare e preziose. Possibilità di acquistare le piante e fiori provenienti dall’Italia e da altre parti del mondo e visitare le collezioni dell’Orto Botanico. Il biglietto è di €10 e include l’ingresso libero all’Orto Botanico di Roma, le attività in programma (salvo dove diversamente specificato) e l’accesso alla mostra mercato. I bambini fino a 11 anni di età entrano gratis.

Domenica 19 maggio, in occasione della Pentecoste, si rinnova l’appuntamento al Pantheon: per celebrare la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e sugli Apostoli, scende una pioggia di petali rosa. Intorno alle ore 12:00, i Vigili del Fuoco lasceranno cadere dall’Oculus, l’apertura circolare dal diametro di 9 metri che si apre sulla sommità della cupola del Pantheon, migliaia di petali di rose rosse. Per partecipare alla celebrazione, i fedeli dovranno raggiungere la Basilica alle 9:00. L’entrata sarà consentita fino al raggiungimento della capienza.

Weekend a Frosinone e in provincia:

Ricordare i tragici eventi del passato, coinvolgere le nuove generazioni, creare ponti fra Popoli. E su queste basi che la Dmo Terra dei Cammini, presenta la 1ª Edizione della Parata della Memoria: un evento itinerante dal forte valore simbolico, organizzato dall’Associazione Linea Gustav, in collaborazione con Ciociaria Turismo, soci della Dmo, in occasione dell’80º Anniversario dalla caduta della Linea Gustav. Una parata commemorativa che toccherà ben 12 Comuni: la prima tappa è stata il 14 maggio a Pignataro Interamma e San Vittore nel Lazio. Venerdì 17 sarà la volta di Aquino: Piazza San Tommaso ora 09:30; Colle San Magno: Piazza Umberto I ore 11:00; Piedimonte San Germano: Piazza Vittorio Veneto ore 14:00. Sabato 18 maggio la parata raggiungerà Sant’Elia Fiumerapido: Piazza Risi ore 10:00. Domenica 19 sarà la volta di Villa Santa Lucia: Piazza dei Caduti ore 09.00 e Viale Dante ore 09:30; Terelle: Valle di Moritola ore 11:00. Ultimo giorno, il 20 maggio con i paesi di Castrocielo, Roccasecca, Vallerotonda e Acquafondata.

La comunità Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante compie 30 anni. Per celebrare questa importante ricorrenza è in programma un WEEK-END dal titolo “Convertiti alla Gioia!” di festa e spiritualità presso il Palazzetto dello Sport di Veroli il 18 e 19 maggio 2024. Ospiti speciali: il Cardinale Prefetto Emerito del Dicastero per i Vescovi S.Em. Marc Ouellet, il Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino S.E. Mons Ambrogio Spreafico, il Segretario del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. Interverranno nella manifestazione personalità del mondo dello spettacolo come Nek, Andrea Bocelli, la giornalista e conduttrice Francesca Fialdini, l’attrice Sarah Maestri, l’imprenditore Matteo Marzotto. Per info e programma visitare il sito ufficiale.

Domenica 19 maggio ad Alatri in Viale Duca D’Aosta dalle ore 9.00 alle ore 19.00 appuntamento con il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato e con laboratori per i bambini in occasione della giornata mondiale delle api (dalle ore 11 alle ore 19) a cura dell’associazione apicoltori ernici. Un modo originale per trascorrere ore all’aria aperta e conoscere il meraviglioso mondo delle api. I laboratori saranno gratuiti ed aperti a tutti

Weekend a Latina e in provincia:

Dal 17 a domenica 19 maggio, torna per la XIV edizione la mostra mercato dedicata al mondo florovivaistico Pontinia in Fiore, presso il Parco del Centenario di Pontinia. Un week end all’insegna non solo delle piante e dei fiori, ma di tutto ciò che può essere utile per l’addobbo di giardini, balconi e terrazze. Per informazioni la pagina Facebook dedicata Pontinia in Fiore.

Dal 12 al 19 maggio, a Cisterna, appuntamento con Fiera dell’Ascensione che recupera e tramanda le vecchie tradizioni contadine e pastorali. Quest’anno la fiera vede diverse novità, una doppia data e due luoghi per festeggiare l’Ascensione: domenica 12 maggio nel centro cittadino e sabato 18 e domenica 19 presso l’area verde de Il Filetto. Sabato 18 e domenica 19 presso l’area verde Il Filetto si potrà assistere alla Rievocazione storica della fiera che comprende sia un’area espositiva con prodotti tipici che una ricostruzione del passato e le celebri esibizioni dei Butteri. Info sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.

Weekend a Viterbo e in provincia

Sabato 18 e domenica 19 maggio a Bassano in Teverina si tiene Tuscia in Fiore, il festival mensile di tutta la Tuscia quale vetrina di piccoli luoghi e specialità del territorio. Ad attendere i visitatori un tripudio di fiori e peperino, pittura emozionale per bambini, arte, degustazioni, prodotti tipici, menù della tradizione popolare. L’affascinante torre nella torre accoglie gli ospiti nel rinato borgo degli artisti, esaltato dai mille colori della primavera.

Da sabato 18 e fino al 20 maggio, Viterbo ospita Assaggi: il più grande salone dell’enogastronomia laziale. Chef stellati e cultori della cucina territoriale vi guideranno agli “assaggi” e alle preparazioni di deliziose pietanze durante gli show cooking nel centro storico cittadino, e nei percorsi di cucina sensoriale. Gli ingredienti rispettano la filiera corta e un’agricoltura sostenibile. Location d’eccezione sarà Palazzo dei Papi, mentre in Piazza San Lorenzo, un fitto calendario di eventi legati all’enogastronomia. Tutti i dettagli sul sito ufficiale.

Da giovedì 16 a domenica 19 maggio il parcheggio in piazza Mario Bellucci a Vetralla ospita Fiesta latina, il festival del cibo e della cultura latino-americana. Sono presenti le specialità culinarie tipiche del sud America, anche a base di cocktail, balli e folklore con ballerini professionisti, animazione e musica dal vivo con band cubane tutte le sere, paesi e culture presenti con le loro specialità: Brasile, Argentina, Cuba, Perù, Messico, Spagna. Ingresso gratuito dalle ore 18:00.

Ultimo finesettimana disponibile per visitare la prima edizione della manifestazione Ronciglione foto festival 2024, il festival dedicato all’immagine fotografica nelle sue diverse espressioni. Possibilità di visitare mostre, partecipare a incontri e workshop, incontrare diversi fotografi professionisti e non, i quali hanno aderito al progetto lanciato dal comune stesso, insieme al fotografo ronciglionese Enrico Barbini, Donato Chirulli e Michele Buonanni dell’associazione culturale il Vivaio delle immagini di Orte. Tutte le info sulla pagina Facebook dedicata.

Weekend a Rieti e in provincia

Sabato 18 e domenica 19 la piazza del Comune e le vie circostanti, cuore storico e culturale di Rieti, sono lo scenario che ospita la Mostra Mercato dell’Antiquariato. Passeggiando tra i banchi l’appassionato o il semplice curioso troverà manufatti antichi e curiosi, alcuni da collezionismo, oltre ad oggetti preziosi e oggetti per tutte le tasche.

Il Museo Civico di Rieti, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio, ha organizzato un ciclo di visite destinate al pubblico non di lingua italiana. Dopo il primo appuntamento dello scorso 29 marzo, la prossima data in agenda è sabato 18 maggio alle 19, presso la Sezione Archeologica.