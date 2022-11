Covid-19, Schillaci: “dopo 24 ore senza sintomi si torna a lavoro”

Novità sul Covid. Il ministro della salute Orazio Schillaci ha anticipato che la situazione pandemica è cambiata. Adesso ci troviamo in una fase dove “dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l’influenza. Quando i sintomi finivano si rientrava a lavoro“.

Il ministro, infatti, ha sottolineato che da ora in poi verrà attuata una nuova linea per gli asintomatici. Dopo 4-5 giorni si potrà terminare l’isolamento e “potranno tornare alla normale attività”. E anche chi presenta una sintomatologia lieve, una volta accertato di aver trascorso “almeno 24 ore di assenza di febbre e sintomi, magari con qualche precauzione come la mascherina per proteggere i fragili“.

Inoltre, anticipa il ministro che “siamo in una fase endemica del Covid” e per tornare alla normalità dobbiamo avere le accortezze e delle linee guida da rispettare. Successivamente a breve sarà avviata una campagna per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della vaccinazione per il coronavirus e l’influenza. “Oggi siamo ancora più responsabilizzati in questo”.

Covid-19 nel Lazio

Nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati registrati 3.441 nuovi casi positivi, di cui a Roma Capitale 1.904. I decessi sono 5, uno in meno rispetto a prima. Mentre i ricoverati sono 679, ossia 18 persone in più rispetto a prima. Il totale numero di guariti è di 2.470 persone in più. Dunque, il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,2%.

© Riproduzione riservata