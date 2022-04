Covid, Costa: “Si valuta proroga obbligo mascherine al chiuso oltre l’1 maggio”

Mentre si torna gradualmente ad una sorta di normalità sociale pre-pandemia si affaccia la possibilità di una proroga dell’obbligo di indossare mascherine nei luoghi chiusi, almeno sui mezzi di trasporto.

“Credo che da parte dei cittadini dopo due anni ci sia una responsabilità diversa. Molti ancora indossano la mascherina all’aperto e per le mascherine al chiuso credo che ci siano le condizioni per trasformare un obbligo in una raccomandazione. Ma stiamo valutando i luoghi in cui sarebbe opportuno prolungare l’uso delle mascherine al chiuso come i mezzi di trasporto“.

Lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa, sottolineando che “anche se togliessimo l’obbligo, sono convinto che molti cittadini continuerebbero a indossare le mascherine, se lo ritengono opportuno”.

Intanto dal 1 maggio dovrebbe decadere anche l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 ma su questo il governo tornerà ad esprimersi prima della fine del mese in base all’andamento dei contagi.

L’Ema sulla quarta dose

Sulla quarta dose del vaccino anti-Covid “si è espressa l’Ema e attendiamo che si esprima l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, ma è ragionevole pensare che possa essere prevista una quarta dose per i più anziani over 80. Questa è però una scelta che la politica farà sulla base delle evidenze scientifiche”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Aprile, si torna alla normalità

Aprile sarà il mese del ritorno alla normalità ma solo se i dati epidemiologici Covid resteranno sotto controllo. Dall’1 maggio non sarà più necessario praticamente ovunque mostrare il Green Pass, né quello base né quello rafforzato. Con poche eccezioni. Vediamo quali sono.

Sarà del tutto libero l’accesso ad autobus, metropolitane e servizi di trasporto pubblico locale.

Dall’1 aprile anche su aerei, navi, treni e pullman a lunga percorrenza e su autobus a noleggio con conducente si può salire con il solo Green Pass base, dunque, vaccino certificato di guarigione o esito negativo di un tampone antigenico o molecolare.

Proroga mascherine al chiuso oltre il primo maggio

Dall’1 maggio non verrà richiesta più alcuna certificazione verde e si potrà dunque ritornare a viaggiare liberamente. Non sarà più richiesta alcuna certificazione per assistere a spettacoli all’aperto e al chiuso.

Fino al 30 aprile invece per accedere al chiuso a cinema, teatri, sale da concerto e discoteche serve il Green Pass rafforzato, basta quello base per le attività all’aperto. E mascherina Ffp2 obbligatori ancora per tutto il mese di aprile al chiuso, eccetto in discoteca quando ci si trova sulla pista da ballo. Dall’1 maggio invece non sarà più necessario alcun tipo di Green Pass. Alberghi, mostre, musei, sagre, fiere, centri termali, bar e ristoranti all’aperto sono già tornati di libera fruizione dall’1 aprile.

Potrebbe però essere prorogato l’obbligo di mascherina al chiuso anche oltre il primo maggio.

