Covid nel Lazio, aumentano le reinfezioni tra i vaccinati da oltre 4 mesi

“Oggi nel Lazio su 8.562 tamponi molecolari e 38.189 tamponi antigenici per un totale di 46.751 tamponi, si registrano 7.255 nuovi casi positivi (+406), sono 4 i decessi (-4), 1.115 i ricoverati (-49), 71 le terapie intensive (-1) e +6.850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,5%“. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Metro di Roma, utenti in attesa

Covid nel Lazio, Asl Roma

I casi a Roma città sono a quota 3.689.

Asl Roma 1: sono 1.234 i nuovi casi diagnosticati nella Asl, e nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 2: sono 1.357 i nuovi casi positivi e nessun morto registrato nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 3: sono 1.098 i nuovi contagi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 4: sono 475 i nuovi casi e nessun deceduto nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 5: sono 660 i nuovi contagi diagnosticati e 1 solo decesso nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 6: sono 670 i nuovi casi positivi e 1 morto nelle ultime 24 ore.

Covid nel Lazio, Asl Province

Nelle province si registrano 1.761 nuovi casi.

Asl di Frosinone: sono 607 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl di Latina: sono 655 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl di Rieti: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl di Viterbo: sono 366 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Domani è prevista la partenza della missione del team sanitario dell’Istituto Spallanzani a Sighet in Romania al confine con l’Ucraina”.

Autismo

Secondo weekend di ‘Aprile Blu’ il mese dedicato ai disturbi dello spettro autistico con visite e informazioni presso tutte le Asl del territorio. Tutte le info su Salutelazio.it

Emergenza Ucraina

Sono attivi a Roma gli hub di Ostiense, Termini e di via Lamaro dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate oltre 15.000 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.

Tesserino Stp/Eni

L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

Vaccinazioni

Superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.

Accesso libero agli Hub Vaccinali: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

Covid in Italia e nel Lazio

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sui contagi da Covid in Italia, più reinfezioni si segnalano soprattutto nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni, nelle fasce d’età più giovani e tra gli operatori sanitari.

In calo invece questa settimana la percentuale dei casi di Covid segnalati nella popolazione in età scolare (22% vs 25%) rispetto al resto della popolazione.

(Com/Man/ Dire)

© Riproduzione riservata