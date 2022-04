Covid nel Lazio, in calo i contagi. I medici: “non abbassare la guardia”, ecco perché

“Oggi nel Lazio su 6.361 tamponi molecolari e 33.702 tamponi antigenici per un totale di 40.063 tamponi, si registrano 6.533 nuovi casi positivi, sono 4 i decessi, 1.194 i ricoverati (+1), 72 le terapie intensive (-4) e +6.850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.391“. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Gazebo per tamponi Covid

“Nel dettaglio

Covid Asl Roma

Asl Roma 1 sono 1.342 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 2 sono 1.071 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 3 sono 978 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 4 sono 305 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 5 sono 504 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl Roma 6 sono 640 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Covid Asl Province

Nelle province si registrano 1.693 nuovi casi.

Asl di Frosinone sono 584 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl di Latina sono 648 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl di Rieti sono 195 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Asl di Viterbo sono 266 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore”.

“Sono attivi a Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi – si legge ancora – sono state rilasciate oltre 13.700 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino”.

Assistenza sanitaria agli stranieri

“L’assistenza sanitaria agli stranieri – spiega il comunicato – privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800″.

Vaccinazioni

“Superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose”, conclude la nota. (Com/Mco/ Dire)

L’assessore D’Amato inoltre rivolge “un appello al ministro Speranza e al commissario per ripristinare i prezzi agevolati per i tamponi nelle farmacie agli studenti e le fasce deboli”.

Monito dei medici sui contagi

“Il consiglio è di non abbassare la guardia, di usare sempre le mascherine al chiuso, perché oggi la diffusione per aerosol è ancora largamente diffusa e fa correre il virus” ha detto Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo).

© Riproduzione riservata