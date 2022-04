Gasparri: assurdo che il Comune di Roma ospiti “Canapa Mundi”

Dal 1 al 3 aprile 2022 si è svolta a Roma la Fiera Internazionale della Canapa, tra le più grandi fiere del settore in Europa, e Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha biasimato l’amministrazione capitolina per lo svolgimento della Fiera internazionale della canapa nella Capitale. Canapa Mundi, Fiera internazionale della Canapa

“Anziché sensibilizzare i giovani sui rischi della droga, il Comune di Roma ospita la manifestazione ‘Canapa Mundi’ che altro non è se non una fiera della canapa mascherata in cui ci saranno seminari che incentivano all’uso della cannabis.

Ci sarà addirittura un workshop che spiega come coltivarla. Non si possono tollerare simili iniziative.” Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, commissario romano del partito azzurro. (Anb/ Dire)

© Riproduzione riservata