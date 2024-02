Crollo in cantiere a Firenze: morti due operai, ci sono dispersi

(Adnkronos) – Incidente mortale in cantiere oggi a Firenze a seguito di un crollo. Due operai sono morti e altri risulterebbero al momento dispersi. E' successo questa mattina nel cantiere di via Mariti, una via nella zona nord di Firenze. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco e polizia di Stato. Tre operai "sono stati estratti vivi" e sono "in condizioni molto, molto gravi, ma coscienti", ha detto a 'Rainews 24' il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Dalle prime informazioni sarebbe crollato un pilone principale. Proseguono intanto le ricerche dei dispersi. "Sono 8-9 i lavoratori" coinvolti nel crollo avvenuto nel cantiere, ha detto ancora Giani, che riguardo alla notizia circolata di due vittime ha sottolineato: "Non lo posso confermare, chiaramente è tutto in corso e sto andando sul posto". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

