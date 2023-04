Donazione degli organi, Monterotondo aderisce alla campagna #cittàdelsi

“Il Comune di Monterotondo aderisce alla campagna promossa da Anci, in collaborazione con il Ministero della Salute e il Centro Nazionale Trapianti, “Dichiara il tuo Sì in Comune ”: al momento del rilascio della carta d’identità i maggiorenni possono dichiarare la volontà di donare organi e tessuti”. Con questo breve comunicato sui suoi canali social, il Comune di Monterotondo comunica alla sua cittadinanza di aver aderito alla campagna in favore della donazione degli Organi.

Donazione degli Organi: serve un’autorizzazione esplicita?

Donare gli organi e i tessuti è possibile solo con consenso esplicito, nel caso di un interessato che non sia in grado di esprimere la propria volontà saranno i familiari più vicini a stabilire l’autorizzazione o il diniego.

Il principio del “silenzio – assenso” contenuto nella Legge del 1° aprile 1999 e mai attuato, impone che prima della donazione serva sempre il consenso o dissenso esplicito (art. 23 della Legge 1° aprile 1999 e Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000).

Si inserisce in questo contesto la campagna 2023 per la donazione di organi e tessuti, che verrà presentata in occasione della 26esima “Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti”, in collaborazione con Anci, Rete Nazionale trapianti e la collaborazione del Ministero della Salute.

Indice del dono: i numeri della Regione Lazio

La media nazionale della disponibilità alla donazione degli organi (indice del dono) è del 58,64%, un buon numero che è trainato per la maggior parte dalla provincia autonoma di Trento con un 69,35% mentre il fanalino di coda è la Calabria con un 50,58%.

La regione Lazio si trova al 14° posto nella classifica delle 21 Regioni; con una media di dichiarazioni favorevoli alle donazioni del 57,63 %.

A fare da traino la provincia di Rieti, con un 60,55% di popolazione che ha espresso il consenso alla donazione di organi e tessuti. Secondo posto per la provincia di Roma con 58,46% e terzo per Viterbo con 57,67%. Chiudono la classifica Latina e Frosinone con rispettivamente un 54,8% e 52,02%.

Un grande plauso al comune di Pescosolido in provincia di Frosinone che ha raccolto il 79,17% di dichiarazioni di adesione alla campagna di donazione degli organi.

2022 anno record per le donazioni: più di 1.800

I dati sulle donazioni del 2022 segnano un record positivo per quanto riguarda la donazione di organi e tessuti. Numeri che confermano i dati delle dichiarazioni di dono. Per la prima volta i trapianti sono più di 1.800 in un anno. Precisamente 1.461 trapianti da persone decedute e 369 da viventi.

*Immagine dal profilo Facebook del Comune di Monterotondo

© Riproduzione riservata