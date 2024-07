È la carbonara più buona di Roma: gusto e tradizione racchiusi in un piatto | Prezzi stracciati e porzioni giganti, ecco dove la mangi

Non c’è cosa più buona, dopo aver camminato per le strade di Roma, di sedersi e rimettersi in forze con un’ottima carbonara. Ecco dove mangiarla a prezzi stracciati

La carbonare è forse, dopo la pizza, una dei piatti più celebri della cultura culinaria italiana. Diventato tra le paste italiane più mangiate nel mondo, da anni va avanti una lunga e infinita diatriba sulla ricetta della vera carbonara.

La preparazione tradizionale prevede pochi e semplici ingredienti, un tempo considerati tipici della cucina povera: spaghetti, uova, pecorina, guanciale, e pepe nero.

Una delle cose fondamentali da non fare è mettere l’uovo mentre i fornelli sono accesi, facendolo cuocere. Le uova vanno emulsionate manualmente con il pecorino e il calore della pasta per creare quella cremina pazzesca.

Per quanto riguarda la lunga disputa sull’uso della panna o del bacon invece del guanciale, questa va avanti da tantissimi anni.

La ricetta tradizionale della carbonara

La panna è il modo più semplice per creare la stessa crema senza dover lavorare così tanto per emulsionare. Tuttavia, i puristi della cucina tradizionale si oppongono fermamente a questa profanazione del piatto.

Eppure, all’estero probabilmente la carbonara più mangiata è proprio quella con la panna. Altre persone però non portano fede alla ricetta tradizionale, utilizzando per esempio il parmigiano reggiano invece del pecorino o un mix di entrambi perché ha un sapore meno intenso. Eppure, se siete a Roma, dovete provare l’unica e originale carbonara, dal sapore autentico e a prezzi stracciati.

Dove mangiare la miglior carbonara di Roma

La carbonara è il piatto della romanità per eccellenza, quello che ti riporta subito all’infanzia, alla condivisione e al buon cibo. Mangiare un ottimo piatto di carbonara con un buon bicchiere di vino è una delle cose da fare se si è a Roma. Questo primo piatto viene preparato alla perfezione in diverse osterie del posto, dove si può sperimentare quell’atmosfera piena di divertimento e tipica di questi ambienti scanzonati.

Tuttavia, vogliamo proporvi in questo articolo uno dei posti migliori dove poter mangiare una cremosissima carbonara a dei prezzi stracciati. Si tratta della Trattoria De Santis Bottega in zona Santa Croce in Gerusalemme. Questa è un’osteria a conduzione familiare gestita da tra cugini: Federico, Davide e Stefano. La carbonara è uno dei loro cavalli di battaglia, preparata con tanta tecnica e con degli ingredienti di primissima scelta. Inoltre, l’elemento vincente è il guanciale reso croccante in padella. Inoltre, qui la particolarità è che la pasta scelta è lo spaghettone. Stefano ha raccontato al giornale RomaToday che ha scelto questo formato perchè: “ce piace arrotolà, ma questa scelta ci ha ripagato nel tempo”.