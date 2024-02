E’ morto a 44 anni Robin Windsor, star di ‘Ballando con le stelle’ versione inglese

(Adnkronos) – È morto all’età di 44 anni Robin Windsor, star di 'Strictly Come Dancing', la versione inglese in onda sulla Bbc di 'Ballando con le stelle'. La notizia della sua scomparsa è stata data dalla compagnia fondata dallo stesso Windsor, 'Burn the floor', con un post su Facebook senza però fornire le cause del decesso ma scrivendo che è "tragicamente scomparso". Un portavoce di 'Strictly Come Dancing' ha dichiarato: "L'intera famiglia del programma è profondamente rattristata nel sentire la notizia del nostro caro amico Robin Windsor. Non era solo un ballerino e coreografo di eccezionale talento, ma anche un uomo premuroso e gentile, sia dentro che fuori dalla pista da ballo. I nostri pensieri sono rivolti ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento estremamente difficile". Windsor era nato nel Suffolk il 15 settembre 1979 e ha iniziato a ballare all'età di tre anni, quando i suoi genitori lo hanno iscritto a un corso di una scuola di danza a Ipswich. Si è trasferito a Londra all'età di 15 anni per intraprendere la carriera di ballerino e ha continuato a rappresentare l'Inghilterra in numerosi concorsi, sia a livello nazionale che internazionale. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata