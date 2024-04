Earth Day. Evento green a 4 zampe e tante iniziative per “Il mio quartiere, la mia casa”

La Giornata Mondiale della Terra prevede ovunque tante iniziative finalizzate alla scoperta del mondo che ci circonda per rendere le persone più consapevoli dell’importanza di difendere e tutelare l’ambiente. Il centro commerciale Aura ha pensato di organizzare una iniziativa per aiutare i bambini a rendersi conto, intanto, di ciò che vivono ogni giorno: il loro quartiere.

Nasce così il progetto “Il mio quartiere, la mia casa” che prenderà il via il prossimo 19 aprile con una passeggiata “green” con gli amici a 4 zampe, insieme agli studenti della scuola elementare Don Baldo di Valle Aurelia, al Gruppo Cinofilo della Croce Rossa Italiana, agli educatori di Laboratorio Verde di Roma Capitale e gli amici a quattro zampe del Canile Muratella.

L’iniziativa riunirà mani e zampe per celebrare appunto una ricorrenza così importante, finalizzata a far comprendere la necessità di rispettare la natura e le sue creature ma ideata anche con lo scopo di contrastare il fenomeno dell’isolamento delle persone, favorendo l’inclusione di uomini e animali, e creare un senso di comunità nel rispetto dell’individuo e del mondo che lo circonda.

Questo il senso di un progetto lodevole e che si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali. Oltre 80 bambini, in età compresa tra i 5 e i 10 anni, si daranno appuntamento venerdì 19 aprile nella piazza del Sagrato del centro commerciale Aura con i loro animali da compagnia per intraprendere un percorso educativo in compagnia degli educatori e agronomi di “Laboratorio Verde di Roma Capitale”, pronti per partire alla scoperta delle meraviglie del quartiere in un viaggio fatto di emozioni, sensazioni, esperienze uniche da condividere a 2 e a 4 zampe.