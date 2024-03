Elezioni Abruzzo, ironia Fiorello: “Schlein ha detto ‘due vittorie di fila non avrei potuto reggerle'”

(Adnkronos) – Inizia una nuova settimana all'insegna del buonumore con 'VivaRai2!'. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno dato il buongiorno a suon di musica e con le consuete notizie del giorno. Il cast del mattin show si è svegliato con la notizia della vittoria del centrodestra in Abruzzo. Fiorello ironizza subito "questa volta ha vinto l'orso Marsilio" e mostra quindi il titolo di Repubblica: "Scrivono 'In Abruzzo vince la Destra'. Il titolista è stato ricoverato". Si parla anche di reazioni: "Per riassaporare il gusto della vittoria la Schlein ha chiesto il riconteggio dei voti, ma in Sardegna! Il suo primo commento è stato 'ringrazio gli elettori, ma due vittorie di fila non avrei potuto reggerle. La vittoria in Sardegna è stata solo una brutta parentesi'". Ci sono però anche polemiche per l'uscita di Meloni, che al 'Sei Nazioni' avrebbe 'violato il silenzio elettorale'. La sua foto nello spogliatoio dell'Italrugby ha fatto discutere: "Lei tra l'altro so che ha cambiato l'inno. 'Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia…' poi, al posto del 'Sì!', 'Abruzzo!'", scherza Fiorello. Sempre a proposito di Meloni, torna anche la sua personalissima agenda elettorale. Superati i 'Sono Giorgia' e 'W Giorgia' delle prime pagine, lo showman legge: "Ore 7.15, guardare 'VivaRai2'. Ore 8, mandare a Elly i confetti di Sulmona. Ore 9, andare in tintoria a ritirare il costume da marsicano per Crosetto. Ore 11, telefonare alla macelleria 'Freghete' e ordinare 6 kg di arrosticini. Ore 17, telefonare Macron e chiedere 'lo sai chi ti saluta?'". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata