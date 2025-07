Con l’arrivo dell’estate e l’innalzarsi delle temperature, il Comune di Frosinone scende in campo per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione. È attivo, infatti, il servizio “Emergenza Caldo”, un progetto gratuito di assistenza rivolto agli over 65, alle persone con disabilità e ai soggetti fragili residenti in città.

Il servizio, coordinato dall’assessorato al welfare guidato da Alessia Turriziani e realizzato in collaborazione con il Consorzio Parsifal, sarà operativo ogni giorno fino al 31 agosto, dalle ore 11.30 alle 20, al numero dedicato 349/4791731.

Supporto quotidiano per chi è più esposto ai rischi

"Abbiamo pensato a un servizio per venire incontro alle esigenze di chi è più esposto ai rischi connessi alle alte temperature, che possono determinare situazioni di particolare bisogno nelle fasce più fragili della popolazione", ha spiegato l'assessore Turriziani.

L’iniziativa nasce come ampliamento del Pronto Intervento Sociale e prevede diverse attività:

Ascolto e supporto telefonico per combattere l’isolamento sociale.

per combattere l’isolamento sociale. Monitoraggio e interventi rapidi in caso di emergenze.

in caso di emergenze. Acquisto e consegna a domicilio di beni di prima necessità (spesa alimentare e farmaci, questi ultimi solo con prescrizione medica).

(spesa alimentare e farmaci, questi ultimi solo con prescrizione medica). Informazioni utili sui servizi del territorio, come farmacie aperte e presidi di primo soccorso.

Gli operatori saranno riconoscibili grazie a badge identificativi e, per chi ne avrà bisogno, distribuiranno anche bottiglie d'acqua direttamente sul territorio.

“Una risposta concreta per il benessere dei cittadini”

“L’amministrazione comunale è da sempre attenta ai bisogni delle persone”, ha sottolineato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. “Questo progetto rappresenta un’ulteriore risposta concreta a tutela della salute e del benessere dei nostri concittadini, soprattutto nel periodo in cui il caldo può rappresentare un serio fattore di rischio per le persone più vulnerabili”.

Chi può richiedere il servizio e come funziona

Il servizio è rivolto ai cittadini anziani, disabili e fragili che non beneficiano già di un'assistenza domiciliare continuativa, salvo casi eccezionali che richiedano un intervento tempestivo.

Per accedere basta contattare il numero 349/4791731, attivo tutti i giorni fino al 31 agosto. Gli operatori offriranno:

Ascolto e accoglienza.

Attivazione dei servizi sociali territoriali, se necessario.

Consegna a domicilio di spesa alimentare e farmaci.

Informazioni sui servizi disponibili in città.

Un impegno per la salute pubblica

In un’estate che si preannuncia tra le più calde degli ultimi anni, “Emergenza Caldo” rappresenta un presidio di protezione per chi, più di altri, può subire le conseguenze delle ondate di calore. Un’attenzione che va oltre il mero servizio, diventando simbolo di una comunità che non lascia indietro i suoi membri più fragili.



© Riproduzione riservata