Escursionista di Rieti, vittima di un malore, muore sul Terminillo

Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Lazio, in collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, sono intervenute oggi sul Terminillo per soccorrere, un escursionista 70enne, originario di Rieti, vittima di un malore durante un’escursione sul sentiero che conduce al Rifugio Massimo Rinaldi sul Monte Terminilletto. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il Terminillo è un massiccio montuoso dell’Italia centrale che fa parte del gruppo montuoso appenninico dei Monti Reatini, posto nel Lazio a circa 32 km da Rieti e amministrativamente ricadente interamente nella Provincia di Rieti.

Il Monte Terminilletto è un rilievo dei Monti Reatini che si trova nella provincia di Rieti, tra i comuni di Micigliano, Rieti e Cantalice. Fa parte del gruppo del Monte Terminillo e sulla sua cima sorge il Rifugio Massimo Rinaldi.

Purtroppo, al momento dell’arrivo delle squadre di soccorso sul luogo dell’incidente, la persona era già deceduta, come indicato dal medico presente già sul posto, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Dopo aver completato tutti gli adempimenti necessari, la salma è stata recuperata dall’elicottero della Guardia di Finanza e trasportata alla camera mortuaria dell’ospedale di Rieti, dove saranno avviati gli accertamenti necessari per comprendere le cause del decesso.

Sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata