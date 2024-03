Europa League, oggi ritorno ottavi: in campo Roma, Milan e Atalanta. Orario e dove vederla

(Adnkronos) – Roma, Milan e Atalanta in campo oggi, giovedì 14 marzo, per le gare di ritorno degli ottavi di Europa League. Al Falmer Stadium dalle 21 si gioca la partita dei giallorossi contro il Brighton. Si riparte dal netto 4-0 dell'andata in favore della squadra allenata da Daniele De Rossi. Brighton-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su Dazn, Now e Sky Go. Il Milan affronterà lo Slavia Praga. Calcio d’inizio alle 18:45 all’Eden Arena. La squadra di Pioli, ripartirà dal successo del 4-2 conquistato all’andata a San Siro. La partita sarà trasmessa su Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport 253. In streaming su Dazn, Sky Go e Now. Si parte dall’1-1 dell’andata allo stadio Alvalade per l'Atalanta che ospita lo Sporting: il fischio d’inizio è fissato alle 21. Sarà possibile vedere il match in tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (254). E in streaming su Dazn, Sky Go, Now. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata