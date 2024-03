F1 Gp Bahrain, Sainz con Ferrari leader terze prove libere

(Adnkronos) – E' di Carlos Sainz su Ferrari il miglior tempo sul circuito di Sakhir nelle terze prove libere del Gp del Bahrain, che domani 2 marzo apre il Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota spagnolo del Cavallino ha girato in 1'30''824 precedendo la Aston Martin del connazionale Fernando Alonso (1'30''965) e la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (1'31''062). Alle spalle della monoposto del campione del mondo si piazza la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'31''094), seguito dalla McLaren del britannico Lando Norris (1'31''118). Solo 12esimo crono per la Mercedes di Lewis Hamilton (1'31''452). Alle 17 italiane via alle prove ufficiali, con le qualifiche che definiranno la griglia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

