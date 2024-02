F1 test 2024, Verstappen comanda in Bahrain: Leclerc secondo con Ferrari

(Adnkronos) – L'olandese della Red Bull Max Verstappen è il più veloce a metà della prima delle tre giornate di test in Bahrain sul circuito di Sakhir, sede del primo Gp dell'anno in programma il 3 marzo. Il campione del mondo in carica gira in 1'32"548 precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'33"247). A seguire lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'33"385) e l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'33"658). La prestazione di Verstappen ovviamente va presa con le molle: ogni team sceglie soluzioni aerodinamiche diverse e utilizza una quantità differente di carburante. Intanto, però, va evidenziato che il campione del mondo ottiene un crono inferiore di 3 decimi rispetto al tempo fatto segnare nella prima giornata di collaudi all'inizio della scorsa stagione. Tutti i team si sono concentrati soprattutto sull'affidabilità e sulla necessità di acculumare chilometri e dati con le nuove monoposto. Tutto liscio per quasi l'intero gruppo. In pista, si è fermata solo la Williams di Alex Albon. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

