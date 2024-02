Fa ricorso contro il Comune di Labico per circolazione senza assicurazione: un caso emblematico

Un cittadino di Palestrina (Rm) ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Segni (Rm) contro il Comune di Labico (Rm) per la contestazione di un verbale di violazione del codice della strada. Il verbale, datato 16 Dicembre 2023, afferma che il cittadino circolava senza copertura assicurativa, un’accusa che il ricorrente respinge fermamente. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il caso

Secondo la documentazione presentata dal suo avvocato, Carlo Affinito, il cittadino aveva pagato il premio assicurativo all'intermediario, un broker assicurativo, ricevendo regolare quietanza, che poi non avrebbe versato alla compagnia. La legge, sostiene l'avvocato Affinito, è chiara: il pagamento effettuato in buona fede all'intermediario si considera come fatto direttamente all'impresa di assicurazione, come stabilito dall'articolo 118 del codice delle assicurazioni private, anche se il broker non versa il premio alla compagnia di assicurazione.

Il caso si complica per il fatto che nonostante la normativa a favore del consumatore, il Comune di Labico ha rifiutato l'annullamento del verbale, spingendo il cittadino a cercare giustizia attraverso il sistema legale. Questo incidente solleva questioni importanti sulla responsabilità delle compagnie di assicurazione e sulla protezione dei diritti dei consumatori.

L’avvocato Affinito difende il cittadino di Palestrina

Il cittadino, che ha già affrontato e risolto un caso simile con la polizia locale di Palestrina (Rm), si trova ora in una battaglia legale per affermare la sua integrità e il suo diritto a non essere ingiustamente penalizzato.

L’avvocato Affinito, rappresentante del cittadino, chiede al giudice di riconoscere l’illegittimità del verbale e di condannare il Comune di Labico a coprire le spese di giudizio. La situazione è ancora in sospeso, e la comunità aspetta con interesse l’esito di questo caso emblematico.

