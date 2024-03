Faleria (Vt), scomparso 28enne del posto: Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche

La scomparsa dell’uomo è stata denunciata dai genitori, un elicottero si è levato in volo per perlustrare la zona

I Vigili del Fuoco di Viterbo insieme con la squadra del Distaccamento di Civita Castellana (Vt) dalle 13 circa di giovedì 28 marzo sono impegnati nel territorio di Faleria, in provincia di Viterbo, per la ricerca di una persona, sul posto stanno operando anche le unità specializzate per la topografia applicata al soccorso. Si cerca un uomo di 28 anni residente a Faleria, la cui scomparsa è stata denunciata dai genitori. Oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti sul territorio in prima battuta i Carabinieri.

E’ stato attivato il piano di ricerca, e durante le operazioni di ricerca un elicottero dei Vigili del Fuoco si è levato in volo per perlustrare la zona. Le ricerche sono ancora in corso, i famigliari e gli amici del giovane scomparso, come tutti gli abitanti del piccolo comune al confine tra la campagna romana e la Tuscia Viterbese sono in ansia per l’accaduto, si spera vivamente che la vicenda si risolva al più presto nel migliore dei modi, prima che giunga la notte.

*Foto copertina, immagine di repertorio