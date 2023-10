Fascia Verde Ztl Roma, le nuove regole: da Euro 4 a Gpl

Si definiscono le nuove regole per la Fascia Verde Ztl a Roma, con la rimodulazione delle misure che ”prevede di definire un piano con una validità solo annuale dal novembre 2023 a novembre 2024“. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto in assemblea capitolina per illustrare il quadro della situazione. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ecco le nuove regole

La rimodulazione “consente di eliminare il divieto di ingresso in fascia verde per gli Euro 4 diesel posticipandolo agli anni successivi sulla base di un ulteriore monitoraggio dell’andamento effettivo della qualità dell’aria mentre restano in vigore i divieti preesistenti. Con la rimodulazione si consente l’ingresso in fascia verde dei veicoli gpl, monofuel e bifuel che è importante per tutti coloro che non possono permettersi di acquistare una nuova vettura”.

Altre novità

Inoltre ”si permette poi a chi non faccia la modifica gpl, e ricada nelle categorie su cui c’era già un divieto alla circolazione, di avere 60 giornate libere di accesso oltre alle 52 domeniche già previste e infine si offre in alternativa la possibilità di installare il sistema Move in, cioè un dispositivo collegato alla centrale del traffico che consente di avere un certo numero di km da percorrere all’interno della fascia verde variabile a seconda della cilindrata e della vetustà del veicolo”.

Dal 2025 in poi

”L’accordo raggiunto con la Regione Lazio per questa annualità, che auspichiamo possa essere a breve formalizzato, ci consente da un lato di monitorare ulteriormente i dati della qualità dell’aria della nostra città e di formulare una nuova proposta per il periodo dal 2025 in poi insieme alla Regione, tenendo conto anche della normativa europea sui limiti degli inquinanti e sull’andamento effettivo dei dati sull’inquinamento alla luce di questo anno di misure”, conclude il sindaco Gualtieri.

(Adnkronos)

