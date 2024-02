Fedez e Chiara Ferragni, parla la madre del rapper: “Speriamo vada tutto bene”

(Adnkronos) –

"Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene". Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, mamma e manager di Fedez, non va oltre queste poche parole al telefono con l'Adnkronos che le chiede un commento sulla crisi del matrimonio del figlio con Chiara Ferragni, tra indiscrezioni che fanno riferimento ad una separazione maturata da giorni, con il rapper che avrebbe lasciato casa da domenica. "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla", dice. "Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene", è l'auspicio finale della mamma del rapper che probabilmente spera si tratti di una crisi passeggera.

