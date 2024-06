Ferentino: trovati i responsabili dell’incendio al magazzino Orizzonte

Ancora una volta sono evidenti i pericoli legati all’uso improprio dei fuochi d’artificio, specialmente in contesti non adeguatamente controllati

Un evento festoso si è trasformato in un disastro nella serata di domenica 19 maggio, quando una festa di compleanno si è conclusa con un incendio devastante. I fuochi d’artificio, utilizzati per chiudere in bellezza i festeggiamenti per un diciottesimo compleanno, hanno causato un rogo che ha distrutto i capannoni del Magazzino Orizzonte, situato in via Casilina Sud.

Fuochi d’artificio: imprudenze con rischi e insidie

Secondo quanto riportato, un impiegato di 50 anni, padre del festeggiato, è stato denunciato dai carabinieri per accensione di fuochi pericolosi e danneggiamento. L’uomo aveva pensato di rendere più memorabile il compleanno del figlio con uno spettacolo pirotecnico. Tuttavia, uno dei petardi, esplodendo in aria, è finito su dei cartoni accatastati nel cortile retrostante il punto vendita dell’Ipermercato Orizzonte, innescando rapidamente un incendio.

Complice il vento, le fiamme si sono propagate con velocità, aggredendo anche i teloni della copertura esterna del magazzino. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, i danni sono stati ingenti. Si stima che la merce distrutta e i danni alla struttura ammontino a oltre 300 mila euro.

L’ipermercato Orizzonte ancora chiuso

L’ipermercato, gravemente danneggiato, è attualmente chiuso al pubblico. Le indagini sono state facilitate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’incendio e di identificare il responsabile.

Questo episodio evidenzia ancora una volta i pericoli legati all’uso improprio dei fuochi d’artificio, specialmente in contesti non adeguatamente controllati. Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e il rispetto delle norme di sicurezza per evitare che momenti di gioia si trasformino in tragedie.