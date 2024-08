Ferragosto esplosivo a MagicLand: tra fluo party, fuochi d’artificio e divertimento

Quest’anno MagicLand, il celebre parco divertimenti del centro-sud Italia, si prepara a regalare ai suoi visitatori un Ferragosto indimenticabile, combinando spettacoli pirotecnici mozzafiato, musica coinvolgente e un’atmosfera carica di energia. La notte del 15 agosto si trasformerà in una vera e propria esplosione di colori e suoni, grazie a un mix irresistibile di eventi che sapranno soddisfare tutti i gusti, dai più giovani ai più adulti.

Lo straordinario spettacolo dei fuochi a MagicLand

La serata clou inizierà con un travolgente Fluo Disco Party, che trasformerà MagicLand in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. Sotto la guida esperta del DJ Ulisse Marciano e con la partecipazione speciale di Timo Suarez, il parco vibrerà al ritmo delle hit del momento. Le luci stroboscopiche e i fasci laser creeranno un’atmosfera quasi surreale, mentre gadget luminosi e make-up fluo gratuiti aggiungeranno un tocco di colore alla serata. I visitatori potranno così immergersi in un ambiente magico, dove la musica e l’illuminazione daranno vita a uno spettacolo visivo senza precedenti.

Ma il vero momento clou della serata sarà senza dubbio lo spettacolo pirotecnico, considerato il più grandioso dell’intera regione. Un’esplosione di colori e forme prenderà vita nel cielo notturno di MagicLand, creando un’esperienza visiva che lascerà il pubblico senza fiato. Le coreografie luminose, attentamente orchestrate, daranno vita a disegni spettacolari che renderanno questa notte di Ferragosto davvero indimenticabile. Ogni anno, MagicLand si conferma il luogo ideale per vivere appieno la magia dei fuochi d’artificio, grazie alla qualità e alla magnificenza degli spettacoli proposti.

Il divertimento, però, non si ferma qui. La “Magic Summer”, la lunga kermesse estiva organizzata da MagicLand, continuerà anche nei giorni successivi, offrendo una serie di eventi imperdibili. Sabato 17 agosto, il palco centrale del parco sarà calcato dagli Arteteca, il duo comico composto da Monica Lima ed Enzo Luppariello, amatissimo dal pubblico televisivo e dei social.

Magic Summer a MagicLand

La loro comicità travolgente promette di far ridere a crepapelle tutti i presenti, in una serata all’insegna del buonumore. E come se non bastasse, la festa continuerà fino a tarda notte con il DJ set di Ulisse Marciano, che tornerà a far ballare i visitatori con le hit più gettonate dell’estate.

Domenica 18 agosto, MagicLand si trasformerà nuovamente in una pista da ballo, questa volta per una Fiesta Latina che porterà i caldi ritmi del Sud America nel cuore del parco. Salsa, bachata e merengue risuoneranno per tutta la notte, grazie alla DJ Valeria Ponza e al vocalist Rush MC. Special guest della serata sarà il cantautore capitolino William Imola, che aggiungerà un tocco di classe a questo evento carico di passione e energia.

Per chi desidera rinfrescarsi e divertirsi in famiglia, il parco acquatico MagicSplash offre ogni giorno il Baby schiuma party e numerose attività di animazione per grandi e piccini. Un’opportunità perfetta per rilassarsi e godere dell’atmosfera caraibica del parco, mentre i più piccoli si scatenano tra bolle di sapone e giochi d’acqua.

Tutti gli eventi di questa spettacolare “Magic Summer” sono inclusi nel prezzo del biglietto di ingresso a MagicLand, rendendo l’esperienza ancora più conveniente. Inoltre, le attrazioni del parco resteranno aperte fino a mezzanotte, permettendo ai visitatori di prolungare il divertimento e godere di tutto ciò che MagicLand ha da offrire.

MagicLand si conferma ancora una volta la destinazione ideale per un Ferragosto all’insegna del divertimento, della musica e dello spettacolo. Con un programma ricco di eventi e una cornice unica, questo parco saprà regalare emozioni e ricordi indimenticabili a chiunque decida di trascorrere qui le proprie serate estive.