Ferro, non ti serve mangiare per forza la carne rossa: questi alimenti ne sono stracolmi e ti saziano ancora di più

Forse ti hanno sempre mentito: non è la carne rossa l’unico rimedio efficace per la carenza di ferro nel sangue.

Se soffri di anemia, ma per problemi di salute o per scelta etica, o per semplice preferenza di gusto non ami particolarmente la carne rossa, ovvero la carne di manzo e bovino, non temere, puoi consumare altri tipi di cibo, che fanno altrettanto bene.

Alcuni alimenti non sono noti per la quantità di ferro che contengono, ma in verità garantiscono un apporto ottimale di ferro. Vediamo quali sono.

Combatti la carenza di ferro e l’anemia con gli alimenti che ami di più: ce ne sono tantissimi che possono diventare i tuoi alleati per la salute a tavola.

Ferro, in quali cibi è contenuto, carne rossa a parte

Da sempre siamo abituati a pensare che se ci si trova in presenza di una carenza di ferro, questo va integrato con appositi prodotti farmaceutici, e soprattutto a tavola. Una raccomandazione dei medici è sempre stata quella di mangiare più carne rossa. La carne rossa effettivamente garantisce un apporto di ferro elevato, ma non è detto che il consumo di carne rossa sia l’unica soluzione al problema, anche perché, come tutti noi ormai sappiamo bene, questo alimento se, consumato in grandi quantità, può diventare cancerogeno.

La carne rossa contiene anche parecchi grassi animali, che non sono esattamente noti per essere uno dei macronutrienti che fa bene al corpo. Al contrario, la dieta mediterranea è incentrata sul consumo di legumi, carne bianca, pesce, verdure e frutta, e, solo in minima parte, carne rossa. Se soffri di anemia e carenza di ferro nel sangue, allora dovresti scoprire in quali altri alimenti è contenuto.

Alimenti che fanno bene a chi soffre di anemia

Si tratta di cibi sani, a volte anche ipocalorici, e che hanno un grande potere saziante. Oltre che nella carne rossa, il ferro è contenuto negli spinaci e in tutta la verdura a foglie verde, nelle mandorle, e in generale in tutta la frutta secca, nei cereali, nelle spezie e nelle erbe aromatiche, nei mitili, e in particolar modo nelle vongole, nella crusca di frumento, nelle alghe e anche nella milza di bovino, nel fegato di maiale, nella soia e nei legumi, in particolar modo nei fagioli secchi, nei funghi e nelle uova, soprattutto nel tuorlo.

Dunque, una dieta composta con questi alimenti naturali può garantire un giusto apporto di ferro, e può aiutare a contrastare l’anemia, evitando i rischi connessi al consumo della carne rossa.