Ferrovia Roma Nord, anno nero: nel 2024 oltre 5mila corse cancellate

Il 2024 si sta rivelando un vero incubo per i pendolari che ogni giorno si servono della ferrovia Roma Nord, la storica linea che collega piazzale Flaminio con Viterbo, passando per Montebello. Da inizio anno, il bilancio delle corse soppresse ha superato la drammatica soglia delle 5.000, e la situazione sembra destinata a peggiorare. I viaggiatori abituali, esausti e frustrati, parlano di un servizio sempre più inefficiente, gestito da Astral e Cotral, e denunciano ritardi, soppressioni non comunicate e condizioni di viaggio insostenibili.

Ad ottobre 600 corse soppresse, ma non solo

Il mese di ottobre ha segnato uno dei picchi più alti di inefficienza del servizio. Più di 600 corse sono state cancellate, sia sulla tratta urbana che su quella extraurbana. Il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord ha puntato il dito contro lo sciopero del 5 ottobre, che ha mandato in tilt l’intera rete ferroviaria, con più di cento corse saltate, anche in fasce di garanzia, e ha evidenziato come il caos abbia colpito maggiormente la tratta urbana, dove si concentra il 70% delle cancellazioni. La gestione dello sciopero ha lasciato l’amaro in bocca agli utenti, che hanno segnalato le violazioni ai regolamenti alla Regione Lazio e alla Commissione Garanzia Scioperi, senza però ottenere alcuna risposta concreta.

Ma non sono solo le soppressioni ufficiali a preoccupare i pendolari. Il Comitato denuncia l’esistenza di un “sottobosco” di corse soppresse d’ufficio e mai comunicate, stimato in almeno mille cancellazioni aggiuntive. Questi disagi non ufficiali derivano da un accumulo di ritardi che manda in fumo corse consecutive, lasciando gli utenti senza informazioni e senza alternative. “Abbiamo davanti altri scioperi programmati e altri due mesi caldi per i trasporti”, avverte il Comitato, ipotizzando che il 2024 potrebbe superare il già triste record dell’anno precedente, un fardello pesantissimo per Cotral e Astral.

A complicare ulteriormente la situazione, c’è l’annuncio dei lavori di ammodernamento della linea, previsti per la primavera del 2025. I lavori, che includono il raddoppio del binario nella tratta Riano-Morlupo, promettono di migliorare il servizio nel lungo termine, ma porteranno inevitabilmente ulteriori disagi ai pendolari. Le corse tra Catalano e Viterbo rimarranno attive, ma chi viaggia verso Roma dovrà affidarsi a navette sostitutive da Morlupo a Montebello. Una prospettiva che non rassicura affatto gli utenti, preoccupati per l’ulteriore incremento dei tempi di percorrenza e la qualità del servizio di trasporto sostitutivo.