Fiere, Key-The Energy Transition Expo si chiude con boom di presenze: +41%

(Adnkronos) – Risultati straordinari alla Fiera di Rimini per l'edizione più grande di sempre di Key – The Energy Transition Expo, l'evento di Ieg (Italian Exhibition Group) punto di riferimento del Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo per la transizione e l'efficienza energetica. Dopo tre giorni di intenso business e approfondimenti delle tematiche chiave del settore, la manifestazione si è chiusa il primo marzo con un + 41% di presenze totali sul 2023 (e su queste totali salgono del 60% le internazionali), consolidando il proprio ruolo di network di riferimento per la community globale della transizione energetica. La manifestazione ha altresì incrementato di oltre il 30% i brand espositori presenti, per un totale di 830 presenti, di cui il 35% provenienti dall'estero, con una forte componente cinese, ma anche dall'area nordeuropea. La superficie espositiva si è estesa su 16 padiglioni, 4 in più rispetto al 2023. Oltre 120 convegni hanno animato i padiglioni del quartiere fieristico, mantenendo i riflettori puntati sulle trasformazioni che stanno interessando il mercato dell'energia. Più di 500 i top buyer e le delegazioni internazionali, provenienti da 57 Paesi, ospitati in fiera grazie al supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice Agenzia, a una rete capillare di agenti internazionali e alla collaborazione con le più importanti Associazioni italiane ed estere. Il Nord Africa, l'Africa Subsahariana, l'Est Europa e l'Area Balcanica hanno costituito le aree più rappresentate. Nella giornata inaugurale del 28 febbraio, per la prima volta, è stato consegnato il Premio intitolato alla memoria del Past President di Ieg Lorenzo Cagnoni. In concomitanza con Key, nel padiglione A1, si è svolta, per il secondo anno, Dpe – International Electricity Expo, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l'Associazione Generazione Distribuita, Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata Anima Confindustria, e Federazione Anie, dedicata all'ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica, che ha presentato l'offerta italiana ed europea dei sistemi e componenti per la generazione e distribuzione di elettricità.

