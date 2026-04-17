Fonte Nuova, spara dopo una lite a Tor Lupara: fermato un 35enne per tentato omicidio

A Fonte Nuova, comune della città metropolitana di Roma Capitale, nella frazione di Tor Lupara, un confronto nato per chiarire vecchi dissidi è finito con tre colpi di pistola e un’accusa pesantissima: tentato omicidio. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Tivoli, hanno eseguito un fermo nei confronti di un italiano di 35 anni, ritenuto gravemente indiziato di aver sparato contro un 38enne.

La vicenda riaccende l’attenzione sul livello di violenza che può sprigionarsi anche da contrasti definiti dagli inquirenti “futili”, quando a entrare in scena è un’arma da fuoco. Nel procedimento in corso, l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.

Sparatoria a Fonte Nuova, cosa è successo a Tor Lupara

I fatti risalgono alla serata del 9 aprile. Secondo la ricostruzione resa nota dai Carabinieri, il 38enne si sarebbe presentato nei pressi dell’abitazione del 35enne per affrontare alcuni dissidi precedenti. Il chiarimento, però, è degenerato in pochissimo tempo in una colluttazione fisica. In quel momento il 35enne avrebbe estratto una pistola calibro 6.35, facendo fuoco almeno tre volte.

Due proiettili hanno raggiunto l’altro uomo alle gambe, mentre un terzo lo ha colpito di striscio alla testa, un dettaglio che dà la misura della gravità dell’episodio e del rischio concreto corso dalla vittima.

Tentato omicidio a colpi di pistola, il nodo delle indagini

Un elemento decisivo per l’avvio dell’inchiesta è arrivato subito dopo i fatti. Entrambi gli uomini, infatti, si sono recati autonomamente in ospedale: il 38enne all’ospedale di Monterotondo, il 35enne al Policlinico Sant’Andrea di Roma. Proprio dalle strutture sanitarie è partita la segnalazione ai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

Da lì sono scattati gli accertamenti, sviluppati sotto la direzione della Procura di Tivoli, che in tempi molto rapidi hanno consentito agli investigatori di raccogliere gli elementi ritenuti utili per ricostruire l’accaduto e contestare il tentato omicidio.

La rapidità dell’attività investigativa è uno degli aspetti più rilevanti della vicenda. In casi di questo tipo il fattore tempo pesa moltissimo: fissare gli spostamenti, verificare i racconti, collegare le lesioni riscontrate in ospedale alla dinamica dei fatti e rintracciare l’arma sono passaggi che possono orientare in modo netto il quadro indiziario. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il fatto che il fermo sia arrivato il 14 aprile, pochi giorni dopo la sparatoria del 9 aprile, mostra la volontà degli inquirenti di intervenire in fretta su un episodio ritenuto particolarmente serio.

Fermo del 35enne e carcere di Rebibbia

Nel pomeriggio del 14 aprile i Carabinieri hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero nei confronti del 35enne. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia, dove resta in attesa della convalida da parte del Tribunale di Tivoli. È un passaggio procedurale importante, perché segna il momento in cui il quadro raccolto dagli investigatori viene sottoposto alla verifica dell’autorità giudiziaria competente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sul piano pubblico, la notizia produce inevitabilmente un doppio effetto. Da un lato rassicura per la tempestività della risposta investigativa; dall’altro lascia emergere una domanda che pesa sempre in questi casi: come sia possibile che una lite degeneri fino all’uso di una pistola, con esiti che avrebbero potuto essere ben più gravi.

Quando un colpo sfiora la testa della vittima, il confine con l’omicidio consumato diventa sottilissimo. Questa è la ragione per cui l’episodio viene letto con particolare allarme anche oltre il dato giudiziario immediato. L’ipotesi di reato contestata dagli inquirenti riflette proprio questa valutazione.

Arma sequestrata a Fonte Nuova, la pistola era stata rubata

Un altro sviluppo di forte rilievo è arrivato dalle perquisizioni disposte dalla Procura di Tivoli. I Carabinieri hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 6.35 insieme a due colpi, ritenuta l’arma usata nel ferimento. L’arma è stata trovata nell’abitazione di un coetaneo del presunto autore, che è stato denunciato per detenzione abusiva di arma comune da sparo e ricettazione.

Dagli accertamenti successivi è inoltre emerso che la pistola risultava provento di un furto in abitazione denunciato nel dicembre 2022 a Rignano Flaminio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questo elemento allarga la portata della vicenda. Non c’è soltanto il presunto uso dell’arma nella sparatoria di Tor Lupara, ma anche il tema della circolazione di pistole rubate e della loro conservazione in contesti privi di qualsiasi titolo legittimo.

È un aspetto che rende ancora più delicato il lavoro degli investigatori e che aggiunge un ulteriore livello di allarme sociale, perché conferma come un’arma sottratta anni fa possa riemergere in un episodio di sangue del tutto diverso, con conseguenze immediate sulla sicurezza delle persone coinvolte.

Le conseguenze del caso e le reazioni attese

L’inchiesta ora proseguirà su più fronti: la verifica giudiziaria del fermo, gli approfondimenti balistici sull’arma sequestrata, l’analisi completa della dinamica e il chiarimento sul ruolo di ogni soggetto coinvolto. Per il territorio resta un fatto chiaro: la risposta investigativa è stata rapida, ma l’episodio lascia una traccia pesante perché racconta di una violenza improvvisa, nata da contrasti personali e sfociata in un tentato omicidio in pieno contesto urbano.

In attesa dei prossimi passaggi davanti all’autorità giudiziaria, il quadro consegnato dagli inquirenti mette in fila alcuni punti già solidi: la lite del 9 aprile a Tor Lupara, i colpi partiti da una pistola calibro 6.35, il ferimento del 38enne, il fermo eseguito il 14 aprile e il sequestro dell’arma ritenuta usata, risultata rubata. Sono tasselli che danno consistenza all’indagine e che spiegano perché la Procura di Tivoli abbia deciso di intervenire con un provvedimento immediato.