Ostia, firmate le prime concessioni demaniali: Village e Lido riaprono, parte la nuova stagione del mare di Roma

Firmate le prime concessioni demaniali marittime sul litorale di Ostia e il segnale politico, amministrativo e urbano è di quelli destinati a lasciare un’impronta. Non si tratta soltanto di atti tecnici: la riapertura del Village e del Lido, due luoghi simbolici del mare di Roma, racconta l’avvio concreto di una fase che punta a restituire spazi pubblici rimasti a lungo chiusi, compromessi o sottratti all’uso ordinario. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il passaggio riguarda anche Plinius, El Miramar e Zenit, mentre nei prossimi giorni sono attese ulteriori sottoscrizioni per altre strutture del litorale.

Il litorale di Ostia cambia passo con le prime concessioni

La scelta di partire da Village e Lido ha un valore che va oltre la semplice scansione del calendario balneare. Il Village, sequestrato nel 2018 in seguito a una sentenza del Tribunale di Roma nell’ambito delle attività di contrasto al clan Fasciani, è stato per anni il ritratto di una ferita aperta sul lungomare: un bene sottratto alla disponibilità pubblica, poi segnato dal degrado e da una lunga attesa di recupero.

Il Lido, nel cuore del fronte mare, ha rappresentato invece l’immagine di una storica centralità balneare rimasta chiusa e inutilizzata. Oggi entrambi rientrano in un percorso di riordino che Roma Capitale presenta come un’operazione di legalità, fruizione pubblica e rilancio urbano.

Village e Lido, il peso simbolico della restituzione alla città

Nel caso del Village il significato è ancora più netto, perché la riapertura arriva dopo interventi di bonifica e sgombero promossi dalla Direzione Rigenerazione del Litorale, ormai in fase conclusiva secondo quanto comunicato da Roma Capitale. Qui il tema non è solo edilizio o turistico.

C’è un nodo civile che riguarda la capacità delle istituzioni di riportare dentro un perimetro di regole un bene che nel tempo era diventato emblema di abbandono. Restituire uno stabilimento alla città, in questo quadro, vuol dire trasformare un luogo legato al potere criminale in uno spazio nuovamente accessibile, visibile e governato.

Anche il Lido pesa sul piano dell’immaginario urbano. Non è un semplice stabilimento da rimettere in funzione, ma un tassello della memoria balneare di Ostia. La sua riapertura assume quindi un doppio valore: da una parte riattiva un pezzo importante del lungomare, dall’altra manda un messaggio ai residenti e ai frequentatori del litorale, perché dice che il recupero di ciò che era fermo o irraggiungibile può finalmente produrre effetti visibili.

Legalità, Procura e istituzioni: il senso politico dell’operazione

Nelle parole del sindaco Roberto Gualtieri emerge con chiarezza la chiave politica del passaggio. Il Campidoglio lega queste prime concessioni a un lavoro condotto negli anni con la Procura di Roma e con le altre istituzioni coinvolte, indicando l’obiettivo di restituire ai cittadini spazi fondamentali del mare di Roma e accompagnare una nuova fase di fruizione regolare e rigenerazione del litorale.

Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, insiste sul valore del Village come simbolo che cambia segno: da luogo riconducibile alla criminalità a presidio di legalità. È una lettura che mette insieme sicurezza, governo del territorio e rilancio dei servizi, con l’idea di una stagione balneare più ordinata e accessibile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questa cornice istituzionale non è secondaria. Ostia porta da anni sulle spalle il peso di contenziosi, sequestri, abusi edilizi, incertezze amministrative e conflitti sulla gestione della costa. Per questo la firma delle concessioni non può essere letta come un atto isolato.

È piuttosto il primo banco di prova di una strategia che dovrà dimostrare continuità, rapidità operativa e capacità di tenere insieme legalità e servizi. Fin qui il messaggio del Campidoglio è netto: l’epoca delle occupazioni opache e delle strutture sospese deve lasciare il posto a un assetto più leggibile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Abusi da rimuovere e altri stabilimenti in arrivo

Il lavoro, infatti, non si ferma a questo primo blocco. Roma Capitale ha spiegato che proseguono le attività di rimozione delle opere abusive, considerate indispensabili per consentire all’amministrazione di rientrare in pieno possesso dei beni e procedere con ulteriori concessioni.

Nei primi giorni della prossima settimana sono previste nuove sottoscrizioni che interesseranno, fra le altre, Edonè, Elmi, Bicocca e Kelly’s. È il segno che la macchina amministrativa vuole arrivare all’avvio della stagione con un numero crescente di strutture regolarizzate e operative.

Qui si gioca una partita decisiva anche sul piano dell’immagine della città. Ostia non è soltanto il mare del Municipio X: è il mare di Roma, quindi una vetrina urbana, turistica e sociale che incide sulla percezione dell’intera Capitale. Un lungomare segnato da cancelli chiusi, manufatti abusivi e stabilimenti bloccati comunica sfiducia e disordine; un fronte mare restituito all’uso pubblico, invece, può tornare a essere un luogo attrattivo per famiglie, residenti, operatori economici e visitatori.

Castel Porziano e la stagione balneare alle porte

Nel quadro delle novità rientra anche Castel Porziano, dove sono state rinnovate le concessioni ai chioschi che potranno aprire regolarmente a inizio stagione. In parallelo, con la collaborazione di AMA, è stata effettuata la pulizia straordinaria dei cancelli. Un dettaglio operativo che in realtà racconta bene la linea seguita da Roma Capitale: non soltanto annunci sul futuro del litorale, ma preparazione concreta dei servizi minimi e delle condizioni di accesso in vista dell’estate.

Ostia riparte, ma ora servono continuità e regole stabili

Il punto, adesso, sarà dare stabilità a questo percorso. Ostia ha bisogno di tempi amministrativi chiari, controlli costanti, investimenti seri e una regia capace di tenere insieme tutela del bene pubblico e qualità dell’offerta. Le firme arrivate ieri hanno un peso reale perché rompono una lunga immobilità e riportano al centro il principio della restituzione alla città. Ma il risultato vero si misurerà nelle prossime settimane, quando alle concessioni dovranno seguire aperture effettive, servizi funzionanti, accessibilità e manutenzione.

Il passaggio più importante sta proprio qui: far capire che il mare di Roma non può essere governato solo nell’emergenza stagionale, ma con una visione continuativa. La riapertura del Village e del Lido è un primo fatto concreto, atteso da tempo, e rimette al centro una domanda che Ostia conosce bene: non solo chi gestisce il litorale, ma quale idea di città si vuole affermare sul suo affaccio al mare.

Oggi la risposta comincia a prendere forma in atti, cantieri conclusi o quasi, bonifiche, concessioni e nuove aperture. Dopo anni di vuoti e chiusure, è già un cambio di scenario.