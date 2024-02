(Adnkronos) – Forte pericolo valanghe in numerose aree del nord Italia. In base al bollettino Aineva per oggi è attesa una importante nevicata che continuerà anche domani. "Il limite neve/pioggia sarà inizialmente basso (800-1000 m) ma sarà poi in graduale rialzo fino ai previsti 1400-1600 m in Dolomiti e i 1600-1800 in Prealpi. Pertanto, la prima neve sarà asciutta e quella di fine evento più umida almeno fino a 2000 m di quota. Sono attesi a 1500 m nelle Dolomiti dai 30 ai 45 cm di neve (40-65 cm a 2000 m) e nelle Prealpi dai 10 ai 35 cm con quantitativi anche di 80 cm a 2000 m – sottolinea il bollettino – Il pericolo di valanghe da martedì è forte per valanghe spontanee di neve fresca e spesso umida che, lungo i percorsi abituali, potranno arrivare anche a bassa quota". "L’attività valanghiva sarà diffusa fra i 1600 e i 2000 m di quota, anche lungo i versanti settentrionali. Sono attesi da martedì pomeriggio e per mercoledì anche grandi valanghe. Sono da aspettarsi anche frequenti valanghe di slittamento al di sotto dei 1800 m di quota", prosegue il bollettino. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

