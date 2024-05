Frosinone: la Questura chiude 2 bar a Ceprano e a Veroli

Il Questore di Frosinone ha recentemente emesso due provvedimenti di sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, citando gravi preoccupazioni per la sicurezza pubblica.

Sospesa la licenza al bar di Ceprano

Un noto bar situato in Piazza Guglielmo Marconi, a Ceprano, è stato colpito da una sospensione della licenza per 30 giorni. La decisione, presa su proposta della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni Incarico, è stata motivata dal fatto che il locale era diventato un punto di ritrovo per pregiudicati e teatro di frequenti disordini. Questo bar aveva già subito tre sospensioni in passato per motivi analoghi.

Durante l’istruttoria, sono emerse irregolarità nella gestione del bar. I gestori effettivi non coincidevano con il titolare formale della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sollevando ulteriori preoccupazioni. La SCIA, essendo una autorizzazione personale, non può essere trasferita automaticamente con il cambio di gestione, come recentemente ribadito dal TAR Lazio, Sezione di Latina.

Veroli: sospensione di 20 Giorni per un bar in viale Giglio

Un altro provvedimento ha riguardato un bar situato in Viale Giglio a Veroli, la cui licenza è stata sospesa per 20 giorni. La Stazione Carabinieri di Veroli ha segnalato che il locale rappresentava un pericolo per l’ordine pubblico, essendo un punto di incontro per persone con precedenti penali e teatro di numerosi disordini.

Risultati delle indagini e motivi dei provvedimenti

Le indagini hanno rivelato difformità significative nella gestione di entrambi i locali, con i titolari effettivi che differivano dai titolari formali delle licenze. Nel caso del bar di Ceprano, il titolare formale era considerato pericoloso per la sicurezza pubblica, avendo già ricevuto tre sospensioni della licenza e un Avviso Orale.

Le autorità hanno deciso di avviare il procedimento amministrativo per la revoca definitiva della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per il bar di Ceprano, in base all’art. 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Questi interventi evidenziano l’impegno costante delle autorità locali nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti da parte degli esercizi commerciali. La Questura di Frosinone continuerà a monitorare attentamente la situazione, pronta a intervenire in caso di ulteriori violazioni.