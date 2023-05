Frosinone, lite tra comitive finisce in rissa

Sabato sera, poco prima della mezzanotte un parapiglia tra comitive è sfociato in rissa. Accade a Isola del Liri, provincia di Frosinone, dove solo una settimana prima l’auto del titolare di un locare era stata incendiata. Dalle indagini emerge che l’uomo aveva rifiutato di servire alcolici oltre l’orario stabilito.

Alcol, risse. Torniamo a parlare di giovani aggressivi e violenti.

Lite e rissa, i fatti di Isola del Liri (Frosinone)

Sono le 23:30 circa di sabato 20 maggio, in pochi minuti si scatena una rissa tra due gruppi di giovani ben distinti. I testimoni, raccontano all’edizione locale de il Messaggero raccontano: “Chi se le sia date non è stato possibile capirlo, perché è successo tutto in una frazione di secondo ed il vicolo si è riempito di gente, una calca impressionante”. A cercare di separare i ragazzi sono intervenuti i buttafuori di alcuni locali in quella zona ma “Se le sono date, comunque, di brutto”.

Una settimana fa l’incendio doloro al proprietario di un locale

Sette giorni fa, un altro atto gravissimo per ripicca; l’auto di uomo, proprietario di un locale in centro e che aveva rifiutato di servire alcolici oltre l’orario stabilito, è stata incendiata. Anche in questo caso, ragazzi appena maggiorenni che compiono atti di violenza.

Lite tra comitive e rissa: le contromisure

Il problema sembra essere annoso. Col tempo, le amministrazioni locali hanno messo in atto diverse misure di contrasto al fenomeno della movida violenta trai giovani. Chiusure delle zone più sensibili nelle ore notturne per tutelare i residenti dal continuo passaggio delle auto, degli schiamazzi e delle risse appunto.

Quello degli schiamazzi è un problema talmente sentito che i residenti nell’area interessata alla movida hanno chiesto un parere all’Arpa per l’inquinamento acustico.

Nel parere di Arpa si legge: “Il rumore generato dall’attività di movida che risulta interessare l’area di corso Roma e dintorni rappresenta una condizione effettiva di inquinamento acustico. Si rende opportuno che il sindaco di Isola del Liri a tutela della salute dei cittadini residenti attui tutte le misure di contenimento del rumore”.

