Gaeta, ritrovato scheletro umano sul lungomare Sant’Agostino

Nella mattinata di ieri 23 novembre sul lungomare di Gaeta, comune della provincia di Latina, sono state ritrovate delle ossa, presumibilmente umane.

La vicenda

Secondo le prime ricostruzioni, un passante mentre camminava per la spiaggia di Sant’Agostino intorno alle 9.30, nei pressi del Lido di Enea, ha notato delle ossa, e pensando subito si trattassero di resti umani, ha allertato gli agenti del Commissariato locale. Secondo quanto appreso, i resti erano ricoperti in parte dalla sabbia ma comunque ben visibili per essere stati notati dal passante. Sul luogo sono giunti in poco tempo la Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica. Inoltre, è stata informata l’Autorità Giudiziaria di Cassino.

Le indagini

La Polizia di Stato, per disposizione del Pubblico Ministero di turno alla Procura di Cassino, ha immediatamente transennato la spiaggia del ritrovamento e ha continuato con gli accertamenti del caso sul posto. Continuando gli scavi più in profondità, infatti, sono riusciti a rinvenire uno scheletro intero, che con ogni probabilità è umano. Si ipotizza che i resti ritrovati siano stati riportati a riva dalle mareggiate dello scorso 22 novembre.

