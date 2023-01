Genzano. Bambina di 4 anni in strada da sola, cosa rischia la famiglia

La scorsa mattina a Genzano una bambina di 4 anni, ancora con indosso il pigiama è stata trovata a girare spaesata per la strada del centro storico da sola. Soccorsa da un gruppo di ragazzi che stava andando a scuola e ha chiamato aiuto.

La vicenda, raccolta dal quotidiano il Messaggero poteva avere risvolti drammatici ma si è per fortuna conclusa bene. I ragazzi si sono occupati della piccola e hanno allertato la polizia locale.

Intervenuti sul posto, gli agenti hanno provveduto a rintracciare la madre della piccola.

Da una prima ricostruzione pare che la bimba si sia svegliata, non trovando nessuno in casa abbia deciso di aprire la porta e cercare la mamma in strada.

La donna nel frattempo si stava recando ad accompagnare a scuola il figlio più grande.

Gli agenti della municipale arrivati sul posto hanno rintracciato la madre della piccola mentre tornava alla propria abitazione, la piccola è stata riaffidata alla famiglia.

Bambina da sola in strada, cosa rischia la famiglia

La pena applicabile per casi come questo è quella di abbandono di minore. La Legge prevede infatti che qualsiasi minore al di sotto dei 14 anni, indipendentemente dal grado di autonomia, non possa essere lasciato in casa da solo. La pena è fino a 6 anni e mezzo di carcere, a seconda delle conseguenze scatenate dall’aver lasciato solo il minore.

Spetterà ora al Tribunale dei minori che ha giurisdizione sul caso stabilire se e cosa rischierà la donna.

Per il momento anche i servizi sociali comunali sono stati informati della vicenda cosicché possano eventualmente intervenire in aiuto della famiglia e a tutela dei minori presenti nel nucleo.

