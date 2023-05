Genzano, cresce l’attesa per la tradizionale infiorata: tutti i dettagli

Manca poco più di un mese all’edizione 2023 della tradizionale infiorata di Genzano, la cui fama e notorietà hanno travalicato da tempo i confini regionali e nazionali. L’infiorata genzanese la si potrà ammirare in primavera inoltrata visto che ci sarà nella prima metà di giugno.

Al via la 245a edizione

Sta per alzarsi il sipario sulla storica infiorata di Genzano di Roma, giunta ormai alla sua 245a edizione. La manifestazione genzanese si terrà il 10, 11 e 12 giugno e sarà preceduta dall'”infiorata dei ragazzi” il 27 e 28 maggio. Il tema scelto per quest’anno porta il titolo “Io sono l’altro…”, animato dallo spirito di rappresentare nell’arte di infiorare valori come quello dell’accoglienza, della fratellanza e dell’amore verso il prossimo.

Ciò a cui si vuole puntare in questa edizione è la tensione verso l’altro, l’attenzione per chi ci sta di fianco e a volte dietro. Si vuole ridare dignità e spessore al concetto di comunità, al “comune” come luogo di moltitudini, coacervo di differenze e sensibilità diverse. L’obiettivo è quello di farsi prossimo, la condivisione come senso comune di accettazione dell’alterità. Motivi di ispirazione saranno anche Italo Calvino, di cui quest’anno ricorre il centenario, e il libro “Momo” scritto a Genzano dallo scrittore Michael Ende.

Un tappeto floreale di 15 quadri

Quello che si dipanerà lungo via Italo Belardi sarà un tappeto floreale composto da 15 quadri a cui si sommano quello iniziale e finale sulle scalette. Da segnalare, inoltre, la presenza di un quadro rotondo che prende spunto dall’opera “Momo” e che verrà posto in piazza Tommaso Frasconi.

I tappeti di fiori avranno la misura di 11 metri per 7 e si conterà anche un quadro di 4 metri per 5 che si staglierà davanti alla Collegiata della Santissima Trinità. Novità assoluta, invece, sarà rappresentata dalla presenza di un quadro all’interno della chiesa che sarà largo 2 metri e lungo 40.

L’infiorata dei ragazzi

Se l’infiorata vera e propria è attesa per le giornate del 10, 11 e 12 giugno, quella dei ragazzi invece avverrà il 26 e 27 maggio. In questo caso l’edizione sarà la numero 19 e l’organizzazione fa capo agli studenti e alle studentesse degli istituti scolastici del posto di ogni ordine e grado.

Il tema scelto dai ragazzi in questa occasione è, invece, “Emozioni a Genzano città dell’infiorata: Genzano scritta, cantata e disegnata secondo le suggestioni di Mario Fagiolo dell’Arco e Fabio Bianchi”. Manca poco, quindi, alla storica e tradizionale manifestazione genzanese che porterà nella piccola cittadina in provincia di Roma tanti visitatori e turisti.

*Foto presa dalla pagina Facebook L’infiorata di Genzano di Roma

© Riproduzione riservata