Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain: ‘Nuova Scena’ subito primo nella top 10 delle serie in Italia

(Adnkronos) –

'Nuova Scena', il talent show dedicato al rap che vede come giudici Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra, svetta subito su Netflix. Il talent in otto puntate ha debuttato ieri con i primi 4 episodi sulla piattaforma ed è subito salito al primo posto nella Top 10 giornaliera della serie in Italia. Nelle prime quattro puntate Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partono dalle città più rappresentative del rap italiano – Roma, Napoli e Milano – alla ricerca del miglior talento della prossima generazione. In questa fase di ricerca, i tre giudici sono affiancati da grandi nomi del rap italiano che li aiutano a selezionare le nuove promesse: Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp. Negli episodi 5, 6, 7, che debutteranno lunedì 26 febbraio, i giovani rapper selezionati si dovranno poi misurare con prove di freestyle, rap battle, videoclip e, soprattutto, nel featuring con Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. La finale sarà invece disponibile da lunedì 4 marzo, e vedrà i tre artisti più meritevoli chiamati a presentare il proprio brano originale, per tentare di trasformare il sogno in realtà.

