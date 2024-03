Giovanni Allevi, “problemi di salute”: annullato concerto a Taranto

(Adnkronos) – Giovanni Allevi costretto ad annullare il concerto di domani, venerdì 15 marzo, al Teatro Orfeo di Taranto. In un post, pubblicato sulla pagina Facebook del teatro, si legge che l'esibizione è stata "rinviata a causa di problemi di salute dell’artista". La data del 'Piano solo tour' è stata rimandata al prossimo 30 aprile. Nella storia postata sul profilo Instagram dell'artista non si fa cenno a problemi di salute ma si fa presente che "tutti i biglietti precedentemente acquistati" per il 15 marzo 2024 "rimangono validi". E che comunque, "per maggiori informazioni, chiarimenti ed eventuali rimborsi, i possessori dei biglietti possono contattare direttamente il loro punto d'acquisto originale e/0 la biglietteria del teatro". Quattro giorni fa, Allevi ha condiviso un post con i suo fan in cui scrive: "Quanto tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

