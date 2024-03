Gp Arabia Saudita, la gara in diretta: Verstappen in fuga con Red Bull

(Adnkronos) – Max Verstappen e la Red Bull in pole position nel Gp di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. A Gedda, Charles Leclerc scatta dalla seconda posizione con la Ferrari e sfida il campione del mondo, vittorioso una settimana fa nel Gp del Bahrain.



Giro 15 – Verstappen allunga e prende il largo, guadagnando un altro secondo. Leclerc risale in quarta posizione superando la Mercedes di Hamilton.

Giro 13 – Il campione del mondo comincia a martellare con un ritmo insostenibile per la concorrenza: in un giro guadagna quasi 2 secondi.

Giro 12 – Verstappen, con gomme dure nuove, attacca Norris e si riprende il primo posto.

Giro 9 – Norris rimane in pista senza pit-stop e si prende la prima posizione quando la gara si accende di nuovo.

Giro 7 – Raffica di soste ai box per il cambio gomme.

Giro 6 – Incidente per la Aston Martin di Lance Stroll, safety car in pista.

Giro 5 – Verstappen ha oltre 2'' di margine sul compagno di squadra, la Red Bull prepara la doppietta?

Giro 4 – Perez passa Leclerc e si prende il secondo posto.

Giro 3 – Verstappen ha già un vantaggio di un secondo sulla Ferrari.

Giro 1 – Verstappen parte dalla pole position e mantiene la leadership alla prima curva. Leclerc subito attaccato dalla Red Bull di Perez.

