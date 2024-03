Gp Arabia Saudita, Verstappen pole davanti a Leclerc: Bearman undicesimo

(Adnkronos) – Max Verstappen in pole position nel Gp di Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2024 di Formula 1, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota olandese, campione del mondo e trionfatore una settimana, gira in 1'27''472 e precede la rossa del monegasco (+0''319). La Ferrari applaude anche il debuttente Oliver Bearman: il 18enne inglese, in pista al posto di Carlos Sainz operato d'appendicite, ha fatto segnare l'undicesimo tempo in 1'28"642, restano fuori dal Q3 per 36 millesimi. Domani nel Gp partirà quindi dalla sesta file e dall'undicesimo posto. In seconda fila scatteranno la Red Bull del messicano Sergio Perez (+0''335) e la Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+0''374), quarto in griglia. Quinto e sesto tempo in terza fila per le McLaren di Oscar Piastri (+0''617) e Lando Norris (+0''660). In quarta fila, al settimo e ottavo posto, le Mercedes di George Russell (+0''844) e Lewis Hamilton (+0''988). Completano la top ten, in quinta fila, la RB di Yuki Tsunoda (+1''075) e la Aston Martin di Lance Stroll (+1''100). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

