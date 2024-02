Grande Fratello, Marco Maddaloni lascia momentaneamente la casa: cosa succede

(Adnkronos) – Marco Maddaloni ha lasciato temporaneamente oggi, giovedì 29 febbraio, la casa del Grande Fratello. Sul sito del reality si legge solo che l'uscita è legata a motivi personali. Judoka, napoletano, due volte campione d'Europa, tre medaglie d'oro conquistate in Coppa del Mondo, 7 volte campione italiano, Maddaloni è sposato e ha tre figli. Nel 2013 ha partecipato a Pechino Express e nel 2019 ha vinto la quattordicesima edizione de L'isola dei famosi. Marco ha deciso di devolvere l'intero montepremi allo Star Judo Club, il Centro sportivo della sua famiglia a Scampia: la palestra Maddaloni è attiva a 360°. Aiuta gli ultimi e lo sport è un'alternativa valida per i giovani e per tutte le periferie. Maddaloni ha lasciato la casa nella notte, al termine della 40esima puntata. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata