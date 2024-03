Grande Fratello, nuova puntata stasera: ultime news

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con Nuova puntata del Grande Fratello oggi, lunedì 4 marzo, in prima serata su Canale 5. Questa sera il risultato del televoto decreterà un secondo candidato all’eliminazione: chi tra Anita, Simona e Perla si aggiungerà a Massimiliano? E proprio Massimiliano, che a causa delle nomination, sta attraversando un momento difficile, potrà incontrare la sorella Monica. Perla, Sergio e Alessio sono stati sorpresi a parlare in codice, questo ha acceso dei dubbi sia dentro sia fuori la Casa. Cosa nascondono queste conversazioni? Il rapporto tra Anita e Giuseppe continua a essere teso e la loro amicizia sembra essere giunta ai titoli di coda. È davvero così o riusciranno a chiarirsi? Dopo il lutto che lo ha colpito Marco rientrerà nel loft di Cinecittà per comunicare agli inquilini se ha deciso di lasciare il gioco o rientrare in Casa. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

