Haiti, maxi-evasione dal carcere: 12 morti e 4mila detenuti in fuga

(Adnkronos) – Le autorità di Haiti hanno dichiarato lo stato di emergenza di 72 ore in seguito a una maxi evasione dal carcere più grande dell'isola, quello di Port-au-Prince, dal quale sono riusciti a scappare circa quattromila detenuti. In seguito a un crescente stato di insicurezza si registrano almeno 12 morti. Si è trattato di un atto di forza da parte delle bande armate che hanno l'obiettivo di costringere alle dimissioni il primo ministro Ariel Henry, ora fuori dal Paese. Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nel principale carcere della capitale e in quello della vicina Croix des Bouquets arrestando diverse persone, tra cui alcune collegate all'omicidio dell'ex presidente Jovenel Moise. —internazionale/[email protected] (Web Info)

