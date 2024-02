Hamas, il video del leader Sinwar in fuga. Israele: “Non può nascondersi”

(Adnkronos) –

Il leader di Hamas in fuga. Israele è entrato in possesso di un video che mostra il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, insieme alla moglie e a "due o tre" figli, in uno dei tunnel scavati sotto Khan Yunis, nel sud dell'enclave palestinese. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso il filmato in cui Sinwar, che ha con sé una borsa, sembrerebbe in buona salute. Sono le prime immagini del leader di Hamas dall'attacco sferrato il 7 ottobre 2023 contro Israele. Il video, che dura circa un minuto, è stato girato dalle telecamere di sorveglianza di Hamas nei tunnel ed è stato recuperato dalle truppe dell'Idf che operano nella città. Si vedono Sinwar ed i suoi familiari guidati da un operativo di Hamas che li conduce da un tunnel a un altro di Khan Yunis. "Avvistato: Yahya Sinwar fugge e si nasconde nella sua rete di tunnel terroristici sotterranei mentre i civili di Gaza soffrono in superficie sotto il regime terroristico di Hamas. Non esiste un tunnel abbastanza profondo in cui possa nascondersi", si legge nel post delle Idf in cui viene mostrato il video.

