Hamilton alla Ferrari, caccia alle news e spunta l’indizio

(Adnkronos) – Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025? In attesa dell'annuncio ufficiale che dovrebbe sancire il matrimonio tra il pilota inglese e il Cavallino, i tifosi di Maranello setacciano web e social alla ricerca di news, rumors e indizi. E tra le notizie e le foto degli ultimi giorni spunta un dettaglio che, con una certa dose di ottimismo, potrebbe essere interpretato come un segnale. Appena due giorni fa, la Ferrari ha annunciato "una nuova partnership con Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il marchio di birra italiana super premium di proprietà del gruppo Asahi Europe & International. La partnership pluriennale vedrà quindi due marchi italiani collaborare insieme: Peroni Nastro Azzurro 0.0% sarà infatti partner della Scuderia Ferrari in Formula 1, ma anche del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, uno dei trofei monomarca più rinomati al mondo giunto quest'anno alla sua trentaduesima edizione". Ebbene, nell'immagine che Peroni ha abbinato al proprio comunicato spicca anche il modellino della Ferrari 625 guidata dal pilota francese Maurice Trintignant nel Gp di Monaco vinto nel 1965. La monoposto ha il numero 44, come si coglie zoomando sull'immagine. Tra tutte le rosse che hanno fatto la storia in Formula 1, è stata scelta quella che ha lo stesso numero utilizzato da Hamilton negli ultimi anni in Mercedes. Un caso?

